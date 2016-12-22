Топ-менеджеры обошли бюджетников по числу кандидатов на выборах в Москве

Среди выдвиженцев на грядущих муниципальных выборах в Москве больше всего оказалось менеджеров высшего звена — 16,87%. На прошлых выборах среди кандидатов преобладали бюджетники — работники образовательной и медицинской сферы

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Среди претендентов на муниципальные мандаты в Москве в 2017 году больше всего менеджеров компаний — руководителей, замруководителей, глав филиалов, генеральных директоров и председателей правления, следует из расчетов РБК на основе данных, опубликованных ЦИК. Среди выдвинувшихся на местные выборы их 18,15%, а среди зарегистрированных кандидатов — 16,87%.

На предыдущих муниципальных выборах — в 2008 и 2012 годах — среди зарегистрированных кандидатов преобладали бюджетники (люди, работающие на разных уровнях в сферах науки, образования, медицины). Тогда их доля равнялась 26,8 и 21,9% соответственно.

На этих же выборах на втором месте — безработные (11,63%), на третьем — чиновники (10,55%). Представители бюджетной сферы составляют всего 9,67% от числа кандидатов, следует из расчетов РБК.

Руководители компаний идут на выборы, чтобы получить депутатские полномочия и посодействовать своему бизнесу, заявил РБК политтехнолог Вячеслав Смирнов. С ним согласен политолог Константин Калачев, который связал интерес менеджеров к муниципальным мандатам с «потребностью в упрощении общения с чиновниками управ и префектур при решении проблем бизнеса, дома, двора, района».

Возросший интерес людей без определенного места работы к выборам нельзя назвать неожиданным, считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Часть безработных — фрилансеры, количество которых растет год от года. Также безработных всегда много среди «спойлеров» — специально нанятых партиями кандидатов, которые призваны отвлечь избирателей на выборах от конкурентов», — добавил эксперт.

В исследовании РБК проанализированы данные о кандидатах в муниципальные депутаты. Судя по статистике, по сравнению с прошлыми годами увеличилось и общее число кандидатов (7665 зарегистрированных кандидатов) и количество молодых (моложе 35 лет) выдвиженцев (3073 человека).