В Кремле прокомментировали курс Украины на членство в НАТО

Россия озабочена процессом расширения НАТО и предпринимает меры для обеспечения своей безопасности. Так Дмитрий Песков прокомментировал курс Украины на вступление в альянс, подчеркнув, что в стране продолжается война

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Расширение НАТО угрожает безопасности России, Москва предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на включение во внешнеполитическую стратегию Киева положения о стремлении в НАТО. Украина, по словам Пескова, является страной, в которой «продолжается гражданская война», передает корреспондент РБК.

«В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и обеспечения собственной безопасности», — заявил он.

По словам Пескова, решение о принятии новых стран в альянс «принимается в Брюсселе и в тех столицах, где осуществляется общее руководство процессом».

Верховная рада Украины приняла 8 июня поправки к законам «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины», согласно которым курс на вступление в НАТО объявлен приоритетным направлением внешней политики.​

Ст. 10 Североатлантического договора 1949 года, в соответствии с которым было образовано НАТО, говорит, что члены могут направить приглашение в альянс «любому европейскому государству», способному внести вклад в безопасность североатлантического региона.

Условия для членства в НАТО были конкретизированы по итогам саммита альянса, прошедшего в 1999 году в Вашингтоне. В документе среди прочего указано, что желающие вступить в организацию государства должны урегулировать мирным путем международные споры, сторонами которых они являются. Они должны также урегулировать «этнические или внешние территориальные споры».

Последней вступившей в НАТО страной является Черногория. Ее власти ратифицировали договор об этом 5 июня, протокол о вступлении в альянс был подписан годом ранее. Черногория стала 29-м членом организации.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что альянс является «внешнеполитическим инструментом» США. «Когда страна становится членом НАТО, ей уже трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны — лидера НАТО, ​как США», — добавил он.