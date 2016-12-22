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На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО
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На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО
Политика, 11:18
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На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО
Парламент Украины проголосовал за законодательное определение приоритетов внешней политики страны. Среди них значится «приобретение членства в НАТО»
Заседание Верховной рады Украины (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Парламент Украины большинством голосов принял законопроект, предусматривающий юридическое определение членства страны в НАТО приоритетом внешней политики государства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента Украины.

За принятие этого закона проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Сейчас документ находится на стадии подписания его президентом страны.

Как следует из текста законопроекта «Об основах внутренней и внешней политики», приоритетами национальных интересов являются интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе и вступление в евроатлантическое пространство безопасности. По мнению авторов законопроекта, эти действия должны обеспечить развитие равноправных и взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины.

До этого в законе говорилось лишь об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство.

Накануне, 7 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил , что рассчитывает на «расширенное партнерство Украины с НАТО, которое приведет к членству в Альянсе», об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей Альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнерство Украины с НАТО принесет такой же результат», — написал он.

5 июня власти Черногории ратифицировали договор о вступлении в НАТО. Протокол о присоединении Черногории к НАТО был подписан в Брюсселе в мае прошлого года. С декабря 2015 года она имеет статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Сам процесс стартовал в марте 2014 года на фоне конфликта на Украине. Тогда о желании Черногории вступить в Североатлантический альянс заявил премьер-министр Мило Джуканович. Решение черногорских властей вступить в НАТО Россия не поддержала.

21 мая в Верховной р​аде Украины начался сбор голосов в поддержку введения визового режима с Россией — его инициировал зампред фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев. По его словам, введение визового режима с Россией — «следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте после получения безвизового режима с ЕС».

Украина и Евросоюз 17 мая подписали законодательные акты для введения безвизового режима украинцев в страны ЕС. Безвизовый режим предоставит гражданам Украины право пребывания в странах Евросоюза на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода без визы. Если по каким-либо обстоятельствам нужно будет задержаться за границей на больший срок, то придется оформлять визу. Речь идет именно о пребывании: прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС документ не дает.

Автор: Ася Сотникова
Теги: Украина , НАТО , Верховная рада , законопроект
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