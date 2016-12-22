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Десятки академиков попросили Госдуму не менять закон о выборах главы РАН
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Десятки академиков попросили Госдуму не менять закон о выборах главы РАН
Политика, 10:54
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Десятки академиков попросили Госдуму не менять закон о выборах главы РАН
Более 30 академиков и профессоров Российской академии наук подписали письмо в Госдуму, протестуя по поводу поправок в закон о выборах главы РАН
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

30 ученых РАН подписали письмо, в котором выражают свой протест касательно поправок, которые внесли в Госдуму несколько депутатов от «Единой России», сообщает ТАСС. В частности,​ академики недовольны предложением ограничить число кандидатов в президенты РАН тремя, а также идеей согласовывать имена претендентов на высший пост с властями.

Среди подписавших письмо — члены неформального академического сообщества «Клуб 1 июля», бывший глава Института теоретической и экспериментальной физики Михаил Данилов, директор Института географии РАН Ольга Соломина, а также научный руководитель отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН Аскольд Иванчик.

При этом некоторые поправки ученые одобряют: определение победителя выборов президента РАН простым большинством, а также утверждение нового руководителя академии решением президента России.

Документ, о котором идет речь в письме, был внесен в Государственную думу 6 июня представителями «Единой России» Вячеславом Никоновым, Николаем Герасименко, Геннадием Онищенко и Гаджиметом Сафаралиевым. В нем говорится о том, что «выборы главы академии должны проводиться не более чем из трех кандидатур, согласованных с правительством». После проведения выборов главу РАН должен утвердить президент России.

30 мая президент Владимир Путин исключил назначение главы Российской академии наук президентом или правительством, подчеркнув независимость деятельности РАН и необходимость избрания главы академии научным сообществом.

В феврале 2017 года тогдашний глава РАН Владимир Фортов получил поддержку президиума РАН для переизбрания в конце марта, но перед выборами Фортов вместе с другими кандидатами снял свою кандидатуру. Он объяснил это несовершенством процедуры выборов.

Распоряжением премьер-министра России Дмитрий Медведев назначил исполняющим обязанности главы академии с 23 марта 2017 года вице-президента Российской академии наук (РАН) Валерия Козлова.​
Автор: Артем Филипенок
Теги: РАН , выборы президента РАН
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На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО Политика
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