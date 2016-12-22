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Сурков рассказал о переговорах с Волкером
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Сурков рассказал о переговорах с Волкером
Политический кризис на Украине, 19:55
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Сурков рассказал о переговорах с Волкером
Владислав Сурков назвал прошедшие переговоры с спецпредставителем США по Донбассу Куртом Волкером конструктивными. Он выразил уверенность, что «в конечном итоге результат будет»
Владислав Сурков (Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером прошли конструктивно, сообщил помощник президента России Владислав Сурков, сообщает корреспондент РБК.

«Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — сказал Сурков.

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы.

«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил Сурков.

Нынешняя встреча стала второй для Суркова и Волкера и проходила в Белграде. Первая их встреча прошла в Минске 21 августа.

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По итогам первой встречи Волкер говорил, что стороны договорились найти выход из сложившейся ситуации, в частности «повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию». Тогда же американский дипломат подчеркивал, что из Донбасса необходимо «вывести» российские войска для выполнения всех пунктов минских соглашений.

Сурков, комментируя тогда итоги первой встречи, подчеркивал, что на переговорах прозвучали «свежие идеи и подходы». Деталей он не раскрыл.

Авторы: Владимир Дергачев, Мария Бондаренко.
Теги: Украина , Владислав Сурков , Курт Волкер
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