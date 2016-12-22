Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,44 58,02 EUR Нал. 68,53 68,02 USD Бирж. 58,19 +0,49 EUR Бирж. 68,28 +0,76 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4338,06 -25,46 ММВБ 2093,86 +0,27% РТС 1134,30 -0,85% Brent 55,68 -2,30% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7522,87 +0,20%
В России начались акции сторонников Алексея Навального
Лента новостей
Опубликовано видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии 12:19, Политика Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения 12:11, Общество В России начались акции сторонников Алексея Навального 11:46, Политика Медведев присудил премии в области науки 26 молодым ученым 11:34, Общество 100% легально: «Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в России 11:26, РБК и Ассоциация ФинТех Российский вратарь установил клубный рекорд в НХЛ 11:26, Спорт СМИ узнали о миллионных доходах и страсти к казино стрелка из Лас-Вегаса 11:22, Общество Как экс-музыкант переключился на столы для геймеров 11:00, Технологии и медиа Минобороны заявило о ликвидации полевых командиров ИГ с Северного Кавказа 10:52, Политика Определились 11 участников ЧМ-2018 по футболу в России 10:36, Спорт В жилом доме в Киеве прогремел взрыв 10:31, Общество Кадыров поздравил Путина словами о «могущественной империи» 10:10, Политика В Киргизии возбудили дело после гибели вице-премьера в ДТП 10:08, Общество Лист ожидания: 5 российских парков-долгостроев 10:00, Политика  СМИ узнали о решении сэкономить на ремонте «Адмирала Кузнецова» 09:48, Общество В ООН сообщили о проблемах с доставкой гумпомощи в Дейр-эз-Зор 09:47, Общество Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа» 09:13, Бизнес АТОР отчиталась о результатах краха «ВИМ-Авиа» 09:06, Бизнес В Нью-Йорке полиция задержала угрожавшего расстрелять школу подростка 08:55, Общество В Пентагоне усомнились в способности Сирии, России и Ирана победить ИГ 08:22, Политика СМИ узнали об увольнении более 1 тыс. сотрудников Air Berlin 08:21, Бизнес В Киргизии в ДТП погиб глава штаба по выборам президента 07:41, Общество В Белом доме назвали Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком 06:56, Политика Российские пограничники остановили японское судно для проверки 06:45, Общество В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за урагана «Нейт» 06:02, Общество Бывшего президента Ирака Талабани похоронили на его родине 05:07, Политика В США автомобиль наехал на военнослужащих 04:01, Общество В Мексике разбился военный вертолет 03:40, Общество
В России начались акции сторонников Алексея Навального
Политика, 11:46
0
В России начались акции сторонников Алексея Навального
7 октября сторонники Алексея Навального проводят в городах России пикеты и митинги с требованием допустить политика к участию в президентских выборах. Акции начались в том числе во Владивостоке, Хабаровске и в Чите
Фото: navalny.com

В российских городах начались акции сторонников политика Алексея Навального. Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу.

Мероприятия уже прошли в Улан-Удэ, Чите и Хабаровске.

В Чите акция была согласована с властями города, она началась в 11:00. Как сообщил местный портал «Чита.ру», «на площади находились сотрудники полиции, которые вели видеосъемку, сотрудники администрации района и правительства края, журналисты. Акция была согласована с властями, прошла спокойно и без задержаний».

В Хабаровске акция началась в 14:00 по местному времени, судя по опубликованным фотографиям, на нее вышли около 50 человек. Как сообщил координатор кампании Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, в штаб Навального пришли полицейские, получившие заявление от местного жителя, недовольного вывеской. «Пришли двое полицейских из отдела административной практики с заявлением на нас какого-то хабаровчанина, которого расстроила вывеска на нашем штабе, пишем объяснение», — написал на своей странице во «Вконтакте» Ворсин.

Как сообщили РБК в региональных отделениях МВД, в Хабаровке приняли участие в акции 50 человек, в Чите - 20 человек.

В 16:00 по местному времени акция началась во Владивостоке, на Привокзальной площади, акцию согласовали местные власти. Как рассказал РБК дежурный ГУ МВД по Владивостоку Алексей Сазанов, на митинг в защиту Навального вышли 50 человек.

В Тюмени сторонники Навального сообщили о том, что сотрудники ДПС заблокировали выезд машине координатора штаба Александра Куниловского. «Якобы проверяют машину на угон», — рассказал координатор.​

По данным «Команды Навального», в ряде городов начались задержания сторонников оппозиционного политика. «Не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов — Анатолий Ноговицын и Максим Жилин». Кроме того, полиция задержала координатора ставропольского штаба Ивана Танского. В Санкт-Петербурге задержали юриста штаба Дениса Михайлова, ему составляют протокол по административной статьей 20.2. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщает координатор штаба Навального в Самаре Екатерина Герасимова, в этом городе также начались задержания.

По данным телеканала «Дождь», в Самаре на митинге в том числе задержана пожилая женщина.​

Авторы: Мария Кокорева, Любовь Алтухова.
Теги: Алексей Навальный , Антикоррупционный митинг
Главное
Порошенко подписал указ о контрразведке и закон о Донбассе Политика
Материалы по теме
Полиция обыскала штаб Навального в Москве Политика
Суд вновь арестовал главу штаба Навального на 20 суток Политика
Навальный призвал провести акции в 80 городах в день рождения Путина Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку