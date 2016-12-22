В России начались акции сторонников Алексея Навального

7 октября сторонники Алексея Навального проводят в городах России пикеты и митинги с требованием допустить политика к участию в президентских выборах. Акции начались в том числе во Владивостоке, Хабаровске и в Чите

Фото: navalny.com

В российских городах начались акции сторонников политика Алексея Навального. Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу.

Мероприятия уже прошли в Улан-Удэ, Чите и Хабаровске.

В Чите акция была согласована с властями города, она началась в 11:00. Как сообщил местный портал «Чита.ру», «на площади находились сотрудники полиции, которые вели видеосъемку, сотрудники администрации района и правительства края, журналисты. Акция была согласована с властями, прошла спокойно и без задержаний».

В Хабаровске акция началась в 14:00 по местному времени, судя по опубликованным фотографиям, на нее вышли около 50 человек. Как сообщил координатор кампании Навального в Хабаровске Алексей Ворсин, в штаб Навального пришли полицейские, получившие заявление от местного жителя, недовольного вывеской. «Пришли двое полицейских из отдела административной практики с заявлением на нас какого-то хабаровчанина, которого расстроила вывеска на нашем штабе, пишем объяснение», — написал на своей странице во «Вконтакте» Ворсин.

Как сообщили РБК в региональных отделениях МВД, в Хабаровке приняли участие в акции 50 человек, в Чите - 20 человек.

В 16:00 по местному времени акция началась во Владивостоке, на Привокзальной площади, акцию согласовали местные власти. Как рассказал РБК дежурный ГУ МВД по Владивостоку Алексей Сазанов, на митинг в защиту Навального вышли 50 человек.

В Тюмени сторонники Навального сообщили о том, что сотрудники ДПС заблокировали выезд машине координатора штаба Александра Куниловского. «Якобы проверяют машину на угон», — рассказал координатор.​

По данным «Команды Навального», в ряде городов начались задержания сторонников оппозиционного политика. «Не все спокойно в Якутске и Перми: там задержаны координаторы штабов — Анатолий Ноговицын и Максим Жилин». Кроме того, полиция задержала координатора ставропольского штаба Ивана Танского. В Санкт-Петербурге задержали юриста штаба Дениса Михайлова, ему составляют протокол по административной статьей 20.2. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщает координатор штаба Навального в Самаре Екатерина Герасимова, в этом городе также начались задержания.

По данным телеканала «Дождь», в Самаре на митинге в том числе задержана пожилая женщина.​