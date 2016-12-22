Кадыров поздравил Путина словами о «могущественной империи»

Россия была есть и будет великой страной и могущественной империей, заявил Рамзан Кадыров, поздравляя президента Владимира Путина с юбилеем. По его словам, в Чечне искоренен терроризм, а республика превратилась в цветущий край

Рамзан Кадыров (Фото: Зубайр Байраков / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Владимира Путина с 65-летним юбилеем, при этом он заявил, что Россия всегда была и будет могущественной империей. Свое поздравление Кадыров опубликовал в Instagram.

«Сегодня наш Президент ведет борьбу с терроризмом на дальних подступах, чтобы руки иблисов и шайтанов не дотянулись до России. Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России! Наш Национальный лидер Владимир Путин дает ясно понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться! Россия была, есть и будет Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет! Я поздравляю Вас, Владимир Владимирович!», — написал Кадыров.

Во вступительной части Кадыров написал, что хочет напомнить, какую страну получил юбиляр. «Тяжелые последствия развала СССР, разрушенная и разворованная экономика, обескровленная армия, голодающий народ, пустые прилавки, свирепствующая преступность, полчища международных террористов. Страну унизили и оскорбили. Враги России решили не останавливаться на уничтожении СССР, а разделить наше Отечество на лоскутки, превратить Великую Державу в сырьевой придаток Запада. Самая большая опасность заключалась в том, что руководители РФ фактически смирились с этим процессом, считая, что остановить невозможно», — описал свое видение истории России на рубеже веков глава Чечни.

Он также отметил разительные перемены, которые произошли в его республике за время президентства Путина. «Чечня стала единственной в мире территорией, где полностью побежден и с корнями выкорчеван терроризм. Оптимисты давали 50 лет на возрождение Чечни. При твердой поддержке Владимира Владимировича Чечня не только восстановлена, но и превращена в цветущий и красивейший уголок Земли», — написал Кадыров.

7 октября 2017 года Владимиру Путину исполняется 65 лет. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, никаких особых мероприятий на этот день не запланировано, Путин проведет «целую вереницу телефонных разговоров» и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.