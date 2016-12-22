Брат экс-лидера «Наших» Якеменко заявил об участии в выборах президента

Брат экс-лидера движения «Наши» и основатель «Православного корпуса» Борис Якеменко намерен стать кандидатом на президентских выборах в России. Сейчас он работает преподавателем в РУДН

Борис Якеменко (Фото: Кирилл Тулин / «Коммерсантъ»)

Борис Якеменко, брат основателя и экс-лидера движения «Наши» Василия Якеменко, намерен баллотироваться в президенты России на предстоящих выборах. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на заявление политика. В разговоре с РБК один из основателей прокремлевского движения «Наши» Борис Якеменко подтвердил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. «Я хочу пойти на выборы, так считаю, что довольное многое в этой жизни еще могу сделать и в этой области тем более», — заявил Якименко.

По словам Якеменко, официально о своем выдвижении он намерен объявить непосредственно перед стартом президентской кампании 2018 года. Как подчеркнул экс-идеолог «Наших», свое решение он не согласовывал ни с Кремлем, ни со своим братом.

«Я считаю, что я могу много сделать для страны на этой должности (президента. — РБК)», — пояснил Якеменко. При этом он отметил, что для него «важно понять, сколько голосов может набрать обычный человек». Вероятность своей победы Якеменко не отрицает, хотя и признает, что был бы рад просто получить опыт участия в президентской гонке.

По планам политика, финансирование его президентской кампании будет обеспечивать «национально ориентированный бизнес и просто неравнодушные люди». Еще одним источником средств финансирования он называет продажу собственной коллекции русских средневековых рукописей.

Как утверждает Якеменко, на свою сторону он намерен привлечь молодежь интеллигенцию и студентов, поскольку он «привык разговаривать» с ними, пишет «Дождь». В настоящее время брат основателя «Наших» преподает историю в РУДН в качестве доцента.

Источники «Дождя», близкие к Кремлю, заявили о том, что не знают о планах Якеменок. В то же время, один из источников, выразил сомнение в том, что Якеменко «мог сам захотеть принять участие в предвыборной гонке».

В беседе с «Дождем» Якеменко выразил свое отношение к другим предполагаемым участникам президентской кампании. В частности, он подверг критике действующую власть. Отказавшись от прямой критики в адрес Путина Якеменко отметил, что по его мнению, связь президента с народом начала ослабевать. «Между справедливым Путиным и людьми встало лимонадное правительство, несправедливое государство, живущее по принципу «обольщение плюс тотальный надзор», возникло ощущение, что главным инструментом реформ и перемен теперь являются прямые линии президента, а страна отдана на аутсорсинг домовым управляющим компаниям и чиновникам», — пояснил он. Еще одного политика, заявившего о намерении принять участие в выборах, Алексея Навального, Якеменко назвал «диктором, который озвучивает информацию, передаваемую ему другими политическими фигурами», передает его слова «Дождь».

Борис Якеменко с мая 2007 года являлся руководителем «Православного корпуса» движения «Наши», основанного его братом. С 2005 по 2009 год он был одним из организаторов православной смены на форуме «Селигер», участие в которой принимала верующая молодежь. Также он является одним из авторов школьного курса «Основы православной культуры». С 2007 по 2012 год он был членом Общественной палаты и членом комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия.

Брат Бориса Якеменко, Василий, с 2007 по 2012 год возглавлял Федеральное агентство по делам молодежи. В 2005 году он основал прокремлевское моложежное движение «Наши». Однако в 2012 году он заявил о ликвидации и движения и создании на его базе «партии власти» под названием «Умная Россия». В феврале 2017 года, как сообщал ТАСС, партия «Умная Россия» прекратила свое существование.