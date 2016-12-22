Адвокат сообщил об отзыве иска Минкультуры по делу реставраторов

Минкультуры отозвало свой иск к бывшему замминистра Григорию Пирумову и другим фигурантам дела реставраторов на сумму 160 млн руб. По словам адвоката экс-чиновника, иск отозван после полного погашения ущерба

Григорий Пирумов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Министерство культуры отозвало иск на 160 млн руб. к своему бывшему замруководителя Григорию Пирумову и другим фигурантам дела о хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Об этом сообщил РБК адвокат экс-замглавы ведомства Федор Куприянов.

«Сумма иска погашена всеми фигурантами дела, поэтому никаких финансовых претензий к ним уже нет и иск отозван», — заявил защитник.

Адвокат напомнил, что 21 сентября планируется заседание суда, которое пройдет в особом порядке. «Возможно, что тогда будет вынесен и приговор, но возможные сроки я комментировать не буду», — добавил Куприянов.

Всем фигурантам так называемого дела реставраторов Дорогомиловский суд Москвы продлил арест на полгода. Само дело суд постановил рассмотреть в особом порядке, то есть без изучения доказательств и допроса свидетелей. Особый порядок также предполагает полное признание вины обвиняемыми без исследования доказательств и является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.

Дело реставраторов началось в марте 2016 года, когда было заведено уголовное дело о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Помимо Пирумова фигурантами по делу проходят глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий «БалтСтроя» Александр Коченов, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагарев, руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и «БалтСтрой» Владимир Сванбек, директор столичного Музея имени Рублева Михаил Миндлин и бизнесмен Андрей Кокушкин.

По версии следствия, возглавляемая Пирумовым группа похитила деньги, которые власти выделили на реставрацию Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, музея космонавтики в Калуге, Псковского драматического театра, Изборской крепости и исторических объектов в Калининграде.