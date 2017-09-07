Кадыров отправил сенатора с миссией к мусульманам в Мьянму

В Мьянму, где продолжается конфликт между правительством и мусульманами-рохинджа, с гуманитарной миссией направилась делегация из Чечни. Миссию, по поручению Кадырова, возглавил член Совета Федерации от Чечни Зияд Сабсаби

Сенатор от Чечни Зияд Сабсаби отправился с гуманитарной миссией в Мьянму. Об этом сообщил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По словам Умарова, миссия должна оценить масштабы сложившейся кризисной ситуации в стране. «Возглавляет делегацию Сабсаби, в ее составе несколько десятков человек — врачи, юристы. Все слухи о том, что кто-то туда отправился на войну, не имеют под собой основания. Это ознакомительный визит, чтобы реально оценить степень того, насколько пострадали люди. Будет оказываться продовольственная помощь, а также помощь одеждой и медикаментами», — пояснил Умаров.



По его словам, помощь в первую очередь будет оказываться тем людям, которые сейчас находятся в стихийном лагере беженцев в 10 км от границы между Бангладеш и Мьянмой. «Там находится порядка 180 тыс. человек. Там порядка 10 стихийных лагерей. Они [делегация из Чечни] начали работу сегодня. Сколько продлится визит нашей делегации, пока сказать сложно, несколько дней», — добавил он.

Информацию о поездке миссии из Чечни в Мьянму в своем Instagram разместил Рамзан Кадыров. К записи он приложил видео из лагеря беженцев. На кадрах запечатлен сам Зияд Сабсаби в футболке с надписью «Фонд Ахмата Кадырова». Он общается с местным населением и осматривает территорию лагеря.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 7 2017 в 7:15 PDT

Сабсаби оценил ситуацию в лагере беженцев как «исключительно трагическую». «В этом месте находятся до 160 тыс. человек. Люди практически расположились вдоль дорог и в лесу, а у лагерей нет администрации. Все вопросы приходится обсуждать со старейшинами. Обездоленные и измученные люди нуждаются во всем — палатках, одеялах, одежде, лекарствах, продуктах питания», — описал ситуацию чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что Чечня уже начала оказание помощи мьянманским беженцам. «Завтра Фонд Кадырова начнет поставку продовольствия. В первых числах октября от фонда получат одежду 10 тыс. детей и 5 тыс. взрослых», — рассказал он.

​При этом чеченский лидер отметил, что обитатели лагеря нуждаются в оказании широкомасштабной международной помощи, для чего необходимо привлечь внимание к этой ситуации. Первые шаги к этому, по мнению Кадырова, уже сделаны. В качестве примера он привел митинги, проведенные российскими мусульманами в Грозном и Москве.

«Миллионный митинг довел до всего мира мнение россиян по данному вопросу. Этого достаточно, мир уже открывает глаза на ситуацию. Да смилостивится Аллах над обездоленными!» — написал Кадыров.

Накануне, 6 сентября, стало известно что сбор помощи для мусульман Мьянмы начал российский благотворительный мусульманский фонд «Закят». В ходе сбора средств, который будет длиться до начала октября, планируется собрать не менее 6 млн руб.

Конфликт между мусульманами народности рохинджа в Мьянме и властями страны продолжается более века. Летом 2017 года произошло его очередное обострение. 25 августа, после того как мусульмане из движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 пунктов полиции, в стране начались массовые столкновения, в первые дни которых погибло более 400 человек. Около 100 тыс. человек были вынуждены бежать из своих домов.

Столкновения между правительством и мусульманским меньшинством рохинджа продолжаются в Мьянме десятилетиями, но в конце августа они обострились. В чем причины конфликта и как он развивался — в видеосюжете РБК. (Видео: РБК)

Реакция на события в Мьянме последовала в России. 3 сентября на акцию в поддержку мусульман Мьянмы вышли российские мусульмане. Митинг был проведен возле посольства Мьянмы в Москве. Несмотря на то что акция не была согласована с властями, полиция не стала препятствовать ее участникам.

На следующий день массовый митинг прошел в Грозном, где в поддержку мьянманских мусульман выступил Рамзан Кадыров. По оценкам местной полиции, на акцию собралось более миллиона человек.