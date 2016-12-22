«Общество недовольно властью»: что сказал Порошенко в послании Раде

Президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной раде. Он оценил шансы на возвращение Крыма, обозначил потенциальные опасности и пообещал продолжить реформы. РБК выбрал самые важные заявления политика

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября выступил с ежегодным посланием Верховной раде. Глава государства оценил шансы возвращения Крыма и перспективы вступления Украины в НАТО, поддержал размещение миротворцев ООН в Донбассе и обозначил грозящие стране опасности. РБК выбрал самые важные заявления Порошенко.

О Крыме

«По Крыму. Можем ли мы выбить Россию оттуда силой? Реально нет. Уйдет ли она сама? К сожалению, нет. Но мы можем создавать условия, когда Крым станет для Москвы неподъемным бременем. И мы должны создать все условия, чтобы ей [Москве] припекло».

Об угрозе со стороны России

«Главная угроза со стороны России все же военная. Нет пока никаких признаков, что Москва была бы готова отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба, увы, все больше, как, например, российско-белорусские учения «Запад-2017». Хотя, по моему мнению, их следует назвать «Анти-Запад». Естественно, что именно из-за этого мы усиливаем контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. 7000 платформ с солдатами и техникой приблизились и приближаются к нашим границам. И нет никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию».

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

«Мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН во всем Донбассе. Она будет иметь целью не консервацию российской оккупации, не легализацию российского присутствия, а обеспечение длительного мира в отдельных районах Донецкой и Луганских областей и полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы. Это априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта. Никакого согласования с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН идти не может».

О перспективах вступления Украины в НАТО

«Я не исключаю, что в положенное время я инициирую соответствующий референдум [о вступлении Украины в НАТО], чтобы продемонстрировать волю украинского народа всем: и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и всем украинским политикам»

«В истории бывали случаи, когда отсутствие или медлительность реформ просто консервировали отсталость стран, оставляли их на обочине мирового прогресса. Есть еще худшая перспектива: без завершения реформ мы утратим государственность и нас просто не станет. Но это — пессимистический сценарий, и я его не допущу».

О недовольстве общества

«Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. И в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков​ чувство справедливости обострено как никогда. Сейчас люди как будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни».

Об оптимальной форме правления на Украине

«Никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и отдать его парламенту».​

«Российские пропагандистские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов Украины. Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментом российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Будем и дальше внимательно следить и сокращать их присутствие».