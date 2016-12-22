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Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
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Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Политика, 09:04
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Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
За последний год Россия и Япония добились существенного прогресса в отношениях, две страны должны, наконец, заключить мирный договор, заявил японский премьер на Восточном экономическом форуме
Синдзо Абэ и Владимир Путин. 7 сентября 2017 года (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор с Россией. Ситуацию, когда две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой, глава японского правительства назвал «ненормальной». Заключение договора позволит раскрыть потенциал отношений между Москвой и Токио. Трансляцию с сессии вел телеканал «Россия 24».

«Мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора», — призвал Абэ. По мнению политика, за последний год в российско-японских отношениях произошли сдвиги, которые две страны не могли достичь за последние 70 лет.

Японский премьер призвал «работать сообща и разделить успех друг с другом», чтобы укрепить взаимное доверие между Москвой и Токио. «Мы выбрали взаимовыгодные области сотрудничества и проекты, которые принесут взаимный выигрыш», — подчеркнул Абэ.

Укрепление отношений между двумя странами, особенно в экономике и обеспечении безопасности, позволит заложить «краеугольный камень стабильности» во всей Северо-Восточной Азии, озвучил свою позицию премьер Японии.

Советский Союз и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Заключению договора сейчас препятствуют территориальные претензии на четыре Курильских острова: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония Еще 6 фото
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Путин и Абэ в последнее время неоднократно обсуждали проблему отсутствия мирного договора между странами, это стало центральной темой переговоров на полях саммита G20, прошедшего в июле в Гамбурге. Ранее, в декабре 2016 года, лидеры договорились о совместной деятельности на Курильских островах.

Позиция России состоит в том, что Южные Курилы отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой, эти острова находятся под российским суверенитетом. В Токио указывают, что СССР и Япония не заключили никаких соглашений по итогам Второй мировой, и ссылаются на Симодский трактат 1855 года — первые дипломатической договор между двумя странами. Согласно этому документу, все острова Курильской гряды к северу от Итурупа объявлялись российской территории, оставшиеся четыре находились под суверенитетом Японии.

В сентябре 1951 года был заключен Сан-Францисский мирный договор между Японией и странами антигитлеровской коалиции, но СССР отказался подписывать его из-за того, что в переговорах не участвовали представители коммунистического Китая. Также советская делегация указывала на то, что в нарушение Ялтинских соглашений Курильские острова не были указаны в нем советской территорией.

Состояние войны между Россией и Японией было прекращено Советско-японской декларацией 1956 года. В этой декларации также говорилось, что Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии после заключения мирного договора. СССР позднее отказался рассматривать вопрос передачи островов, сославшись на то, что договор между Токио и Вашингтоном 1960 года, разрешивший военным США оставаться на территории Японии, представляет угрозу Советскому Союзу.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Япония , Владимир Путин , Синдзо Абэ , мирный договор
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