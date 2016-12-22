Истребители Бельгии поднялись на перехват российских Cу-27 над Балтикой

В НАТО рассказали, что поднимали в небо бельгийские истребители над Балтийским морем из-за российских Су-27. Это первый случай после того, как Бельгия заступила на дежурство по патрулированию неба над странами Балтии

Истребитель F-16 (Фото: Geert Vanden Wijngaert / АР)

Истребители ВВС Бельгии F-16 впервые после того, как страна вошла в состав расширенной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, поднимались на перехват российских Су-27 над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Северо-Атлантического альянса.

Бельгийские самолеты взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии во второй половине дня 5 сентября после того, как радар НАТО засек два самолета российских ВВС, покинувших воздушное пространство Калининграда и выдвигавшихся в северном направлении в международное воздушное пространство.

На контакт российские военные самолеты не вышли, утверждается в сообщении НАТО. «В соответствии со стандартными процедурами бельгийские F-16 были подняты для идентификации самолетов как Су-27 ВВС России», — сообщает НАТО.

Впоследствии российские Су-27 подлетели к российскому грузовому самолету Ил-76. Все российские самолеты потом «вернулись в Калининград, а бельгийские самолеты F-16 благополучно приземлились на авиабазе Эмари», добавили в НАТО.

В минувший вторник, 5 сентября, ВВС Бельгии начали миссию по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии. На пост заступили четыре бельгийских истребителя F-16. Бельгия сменила контингент из Испании, состоящий из четырех самолетов F-18 Hornet и охранявший воздушное пространство над странами Балтии с 3 мая. Бельгийские ВВС уже в четвертый раз участвуют в этой миссии.