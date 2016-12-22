Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в конституционном перевороте

В 2010 году на Украине был совершен конституционный переворот, заявил генпрокурор Украины. Фигурантами этого уголовного дела стали высшие чиновники, в том числе экс-президент Виктор Янукович

Виктор Янукович (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Экс-президент Украины Виктор Янукович стал фигурантом еще одного уголовного дела, которое касается событий 2010 года.

Как написал в своем Facebook глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, Януковича подозревают в совершении конституционного переворота.

«Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте в 2010 году, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства», — написал Луценко. Фигурантом этого дела стал также экс-министр юстиции Александр Лавринович.

​Захват власти, по словам Луценко, был осуществлен путем незаконной, без решения Верховной рады, смены действующей Конституции через внесение в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов Украины текста Конституции в редакции 1996 года и его официальной​ публикации.​

Янукович уже является фигурантом уголовного дела, рассмотрение которого вышло на стадию судебного разбирательства. Экс-президента обвиняют в госизмене. Янукович отказался приехать на проходящий в Киеве процесс и заявил о желании участвовать в процессе в режиме видеоконференции. Однако Луценко пояснил, что​ экс-президент может участвовать в судебном рассмотрении дела только на территории Украины. По его словам, государство гарантирует его безопасность. В режиме видеоконференции, пояснил генпрокурор Украины, Янукович может только слушать трансляцию судебных заседаний и общаться со своей защитой. Если же экс-президент хочет участвовать в суде, допрашивать людей, делать заявления, то «у него для этого есть только один законный способ — прибыть в Украину», уточнил Луценко в июле. ​«Но сидя в Москве, допрашивать свидетелей — невозможно. Допросить свидетелей обвиняемый может, но в Киеве, на процессе», — резюмировал генпрокурор.​

В 2010 году Янукович победил на президентских выборах, обойдя во втором туре Юлию Тимошенко. К тому времени в стране действовала Конституция 2004 года, которая была принята во время политического кризиса, связанного с первой оранжевой революцией. Проведенная тогда политическая реформа предусматривала переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской республике, в которой правительство формировала «коалиция депутатских фракций», а не президент.

После победы на выборах Януковича Конституционный суд Украины решил, что конституционная реформа 2004 года была проведена с нарушением процедуры, и отменил закон о введении в действие Конституции 2004 года. Органам власти предписывалось привести подзаконные акты в соответствие с Конституцией 1996 года. ​Однако по основному закону страны изменения в тексте Конституции могут быть приняты только Верховной радой по особой процедуре, чего сделано не было. Двое судей выступили с особым мнением, в котором указали, что Конституционный суд имеет право признать нарушения в процедуре, но не имеет полномочий отменять действие Конституции.

Оппозиция уже тогда обвинила Януковича в антиконституционном перевороте. Венецианская комиссия признала «крайне необычным» решение Конституционного суда Украины.