Reuters узнал о минировании Мьянмой границы с Бангладеш

Reuters сообщает со ссылкой на источники в правительстве Банглашеш о заложенных на границе с Мьянмой минах. Собеседники агентства уверены, что взрывные устройства закладывают военные силы Мьянмы

Беженцы рохинджа рядом с границей между Бангладешом и Мьянмой. 5 сентября 2017 года (Фото: Bernat Armangue / AP)

Граница между Мьянмой и Бангладеш заминирована со стороны Мьянмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве Бангладеш, в пограничной службе этой страны и свидетельства беженцев.

Собеседники агентства в правительстве Бангладеш сообщили, что знают о минах главным образом из фотодокументов и сообщений информаторов. «Они минируют территорию вдоль колючей проволоки, между рядами пограничных столбов», — сказал один собеседник агентства.

«Наши пограничники видели три-четыре группы, работающих вблизи забора из колючей проволоки [на границе]. Они что-то зарывали в землю», — сказал второй собеседник Reuters. По его словам, позже информаторы сообщили, что таким образом производится закладка наземных мин.

Собеседники агентства не уточнили, были ли люди, производившие закладку мин, одеты в военную форму Мьянмы, однако сообщили, что Дакка намерена подать официальный протест против размещения мин так близко от границы с Бангладеш.

Reuters также ссылается на слова сотрудника пограничной службы Бангладеш Манзурула Хасан Хана, который сообщил агентству, что слышал два взрыва 5 сентября. По его словам, в этот день два подростка-беженца пострадали при попытке пересечь границу с Бангладеш — один был доставлен в больницу с оторванной ногой, другой — с более легкими ранениями. По словам беженца-рохинья, который был на месте событий после взрыва, на тропе, которой пытались воспользоваться беженцы из Мьянмы, было обнаружено взрывное устройство диаметром около 10 см, частично зарытое в грязь. Еще как минимум два устройства были замечены и не взорвались.

Два других беженца сообщили агентству, что видели на тропе, где произошел взрыв, военных из Мьянмы вечером накануне взрыва.

Reuters не располагает собственными подтверждениями того, что территория на границе Мьянмы и Бангладеш заминирована, как и подтверждениями того, что взрывные устройства были установлены военными силами Мьянмы.

Видео: РБК

Официальные представители армии Мьянмы не ответили агентству на запрос, как и МИД Мьянмы. Источник Reuters в армии Мьянмы сообщил агентству, что в 1990-х годах на границе с Бангладеш действительно закладывались мины для того, чтобы «предотвратить вторжение». По его словам, с тех пор армия разминировала границу и от случайных подрывов давно никто не страдал.

Зay Хтай, официальный представитель министра иностранных дел и государственного советника Мьянмы, нобелевского лауреата мира До Аун Сан Су Чжи, не был доступен для срочных комментариев. (Должность госсоветника примерно соответствует должности премьер-министра Мьянмы — РБК.)

Позже Зау Хтай связался с Reuters и заявил, что для начала необходимо уточнить, где именно был взрыв, кто имеет доступ к этой территории и кто заложил эти мины. «Кто может утверждать наверняка, что мины не были заложены террористами?» — отметил пресс-секретарь.

Пограничные столбы, упомянутые источниками агентства в Дакке, демаркируют границы двух стран. По территории Мьянмы граница между странами также частично имеет часть ограждения из колючей проволоки. Большая часть границы между двумя странами протяженностью в 217 км является проницаемой, отмечает Reuters.

Конфликт между властями Мьянмы и мусульманским меньшинством рохинджа продолжается на протяжении нескольких десятилетий.

В конце августа 2017 года вооруженные люди осуществили одновременное нападение на 30 армейских и полицейских блок-постов в штате Ракхайн на границе с Бангладеш. Власти страны возложили ответственность за нападение на отряды «Араканской армии спасения рохинджа» (ARSA), которая признана государством террористической организацией. В ответ на нападение правительственные войска начали операцию по зачистке Ракхайна от боевиков. По данным властей, за десять дней операции погибли по меньшей мере 400 человек, из них не менее 370 рохинджа. Потери армии республики, согласно заявлению властей, составили 15 человек.