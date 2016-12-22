Депутаты ко второму чтению переписали закон о сносе пятиэтажек

В законопроекте о реновации прописали, каких конкретно домов коснется программа, когда жители смогут получить новое жилье и в каких случаях нельзя будет претендовать на денежную компенсацию

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В Государственной думе подготовили ко второму чтению законопроект о реновации жилищного фонда в Москве. РБК ознакомился с проектом документа, его подлинность подтвердил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Фактически, по его словам, депутаты написали новый закон. «Поступило более ста поправок [после первого чтения], и 90% учтены полностью или частично. Правительственные поправки учтены все за исключением одной, из депутатских — большинство. Мы постарались максимально учесть то, что просили жители Москвы», — заявил депутат. Ко второму чтению текст законопроекта согласован и правовым управлением Госдумы, и администрацией президента.

Во вторник, 6 июня, документ планирует рассмотреть комитет по транспорту и строительству, а на пленарном заседании 9 июня законопроект будет рекомендован к принятию во втором чтении, добавил Москвичев. После комитета в Госдуме состоятся парламентские слушания, на них позовут жителей пятиэтажек, говорил ранее спикер Вячеслав Володин. Возможно, от жителей также поступят предложения, отметил Москвичев.

О запуске программы реновации жилого фонда столицы было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. Первоначально в программу должны были быть включены 25 млн кв. м пятиэтажных хрущевок (почти 8 тыс. домов), где живут 1,6 млн человек. На их месте планировалось построить 35,1 млн кв. м с учетом очередников, а объем необходимых инвестиций оценивался в 3,5 трлн руб. 2 мая мэрия Москвы опубликовала перечень домов под снос, где было только 4,5 тыс. домов. До 15 июня жители столицы голосуют в МФЦ и на портале «Активный гражданин», определяя судьбу своих домов.

Первый период индустриального домостроения

В новом варианте законопроекта прописано определение понятия «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения», в отношении которых будет действовать программа реновации. К ним относятся дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам, разработанным в 1957-1968 годах, «с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий». Под реновацию также могут попасть дома, «аналогичные им по конструктивным характеристикам», если их жители проголосуют за включение в программу.

Чтобы дом вошел в программу, за него должны проголосовать две трети собственников и социальных нанимателей, как и сообщали ранее депутаты. При этом в законопроекте прописали, что голоса «молчунов» будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. До последнего времени в мэрии утверждали, что всех непроголосовавших автоматически запишут «за», но 2 июня Сергей Собянин заявил о пропорциональном распределении их голосов. Для выхода же из программы потребуется более трети голосов. В документе оговаривается, что результаты голосования, состоявшегося до вступления в силу закона, позволят включить дом в программу.

Первый договор мены может быть заключен не раньше, чем через 90 дней после принятия решения о включении дома в программу реновации. Гражданам предложат на выбор равнозначное жилье, равноценное жилье или денежную компенсацию. Собственник, желающий получить вместо квартиры деньги, должен отправить соответствующее заявление в течение 30 дней с момента получения проекта договора о предоставлении ему равнозначного жилья. Если в квартире проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, получить вместо квартир компенсацию нельзя. Кроме того, на компенсацию не может рассчитывать собственник жилого помещения, на которое действует ограничение прав или обременение.

Московские власти смогут обратиться в суд с требованием принудить жильца к переселению через 90 дней после того, он получит «проект договора заказным письмом с уведомлением о вручении». В первой версии законопроекта власти могли обратиться в суд через 60 дней после направления договора собственнику. В законопроекте также прописано, что он «не применяется к отношениям, возникающим в результате признания в установленном правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», то есть дома, которые планируется расселить и снести как ветхие, не войдут в программу реновации.

С правом на суд

В законопроекте указано, что равнозначное жилье — это не меньшей площади и с не меньшим числом комнат, с улучшенной отделкой, расположенное в том же районе — за исключением Зеленограда и Новой Москвы. В договоре, которые будут заключать московские власти с жителями сносимых домов, должна быть указана вся информация о старом и предлагаемом помещении, сроки, в которые собственник должен получить новую жилплощадь, перечень лиц, имеющих право проживать в ней. В версии законопроекта к первому чтению указывалось, что форму договора будут определять московские власти.

Из документа убрали пункт о невозможности обжаловать решение о выселении. Если собственник хочет переехать в квартиру большей площади, он сможет доплатить за нее, потратив в том числе материнский капитал. В законопроекте также прописаны основные положения о деятельности фонда реновации. Само определение реновации в законопроекте дано в версии правительства — совокупность мероприятий» по предотвращению «формирования аварийного жилищного фонда», «устойчивому развитию» территорий, «комплексному обновлению среды проживания граждан».

Более четкое описание домов, которые могут входить в программу, внесет некоторую определенность, хотя это не настолько сильный механизм защиты интересов собственников, полагает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Пропорциональная разбивка голосов также учитывает интересы жителей, считает юрист.

После принятия новой версии законопроекта массовые протесты против реновации будут стихать, отметил в разговоре с РБК первый вице-президент Центра Политических технологий Алексей Макаркин. «Проблема конкретных домов будет решаться в рабочем порядке. Большинство конфликтных домов выбыло из списка на реновацию. Осталось лишь несколько десятков зданий, жители которые хотят выйти из программы. Голосование показывает, что люди хотели бы переселения», — заметил политолог.