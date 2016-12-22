ФСБ установила подозреваемых по делу о «массовом минировании» в России

Подозреваемые по делу о массовых звонках о минировании зданий в 50 регионах России являются россиянами, но находятся за границей. Об этом заявил глава спецслужбы Александр Бортников, передает «Интерфакс».
По его словам, у подозреваемых есть пособники на территории России. О том, где в настоящее время находятся предполагаемые преступники, он не уточнил. Также неизвестно, предпринимаются ли какие-нибудь меры по их задержанию.
«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — сказал журналистам Бортников после совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов 76 стран.
Руководитель ФСБ отметил, что определить место нахождения преступников сложно из-за того, что они использовали в своей работе IP-технологии. «Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заключил он.
В ФСБ также подсчитали ущерб от действий лиц, которые организовали массовые анонимные звонки о минировании зданий и мест массового пребывания людей по всей стране.
«Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, и существенный моральный ущерб. Экономический — мы посчитали — на первых днях более 300 млн руб. понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — отметил он.
С 10 по 17 сентября в российских городах прошла волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий, инфраструктурных объектов и мест массового скопления людей. Как сообщал источник РБК в правоохранительных органах, ущерб от эвакуаций составил 300 млн руб. По факту случившегося ФСБ начало расследовать уголовное дело по ст.207 УК РФ (телефонный терроризм).
Источники РБК в МВД рассказывали, что за массовыми звонками о заложенных бомбах в Москве и в регионах может стоять международная хакерская группировка. По данным силовиков, ее участники написали специальную программу, которая позволяет формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым» способом адреса. Для этих звонков использовалась IP-телефония, они шли из Брюсселя. Ранее источник РБК, близкий к ФСБ, рассказывал, что силовики рассматривают версию о том, что источник массовых звонков находится на Украине.