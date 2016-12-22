«Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам

Оператор назначен единственным поставщиком фиксированной связи для госорганов, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Как сообщали в начале сентября «Ведомости», это увеличит выручку компании на 15 млрд руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Госоператор «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи для федеральных органов. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский, передает «РИА Новости».

«Такое решение президентом принято... На прошлой неделе было большое совещание в Минкомсвязи, на котором подробно рассказывали о том, как эта работа будет организовываться», — рассказал Осеевский. Он также пояснил, что соответствующее распоряжение глава государства подписал на прошлой неделе, в конце сентября.

Представитель «Ростелекома» отказался комментировать РБК назначение компании единственным оператором госорганов.

О том, что «Ростелеком» может стать монополистом в сфере услуг для госорганов, в начале сентября писала со ссылкой на источники газета «Ведомости». Как тогда указывало издание, оператор будет предоставлять федеральным и региональным властям все виды связи — фиксированную телефонию и доступ в интернет, кроме мобильной. Услуги мобильной связи, отметила газета, будут продолжать предоставлять другие операторы: «МегаФон», МТС, «ВымпелКом», «Транстелеком» (ТТК) и региональные операторы.​

Согласно оценкам компании «ТМТ Консалтинг» «Ростелеком» до подписания распоряжения уже имел долю 59% на рынке фиксированной связи для госзаказчиков. Новый статус, писали «Ведомости», сможет увеличить выручку компании на 15 млрд руб.

Ранее РБК узнал о планах «Ростелекома» выйти на рынок киберспорта и за счет этого увеличить долю на рынке широкополосного доступа в интернет. Собеседник РБК на рынке киберспорта рассказал, что оператор ведет переговоры об инвестициях, в частности, с российской киберспортивной командой Vega Squadron, в которую входят профессиональные команды по играм Dota 2, League of Legends и Counter-Strike GO.

Помимо этого президент компании-оператора Михаил Осеевский в сентябре говорил, что «Ростелеком» до конца 2018 года должен создать единую базу данных для российских больниц. Соответствующее поручение, отметил он, дал президент Владимир Путин.

«Ростелеком» является госкомпанией с основным акционером в лице Росимущества, под контролем которого находится 48,71% акций оператора. Остальной пакет делят между собой Внешэкономбанк (4,29%) и ООО «Мобител» (15,06%). Оператор уже является единственным исполнителем по эксплуатации электронного правительства.