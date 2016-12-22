Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,81 57,33 EUR Нал. 67,92 67,25 USD Бирж. 57,50 -0,19 EUR Бирж. 67,31 -0,51 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4308,04 +89,14 ММВБ 2087,48 +0,50% РТС 1143,67 +0,57% Brent 56,93 +2,13% DJIA 22700,75 +0,17% Nasdaq 6550,89 +0,25% FTSE 7502,56 +0,47%
«Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам
Лента новостей
СКР проведет проверку из-за пожара на НПЗ в Нижегородской области 17:44, Общество Экзамен для чучхе: как успехи Ким Чен Ына повышают уязвимость его режима 17:37, Мнение В Нижнем Новгороде загорелся строящийся к ЧМ-2018 стадион 17:33, Общество «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам 17:30, Политика Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении 17:28, Бизнес Растущие «фишки»: в какие акции стоит вкладываться в четвертом квартале 17:27, Деньги ВЭБ сообщил о выборе дефолтной стратегии в отношении «Тракторных заводов» 17:21, Бизнес ЦБ допустил возможность пересмотра сделки по продаже «Рокетбанка» QIWI 17:20, Финансы Раненный при покушении в Москве бизнесмен умер в больнице 17:08, Общество Путин назначил нового заместителя главы МИДа 17:03, Политика Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа 17:03, Общество Искусство инвестиций: коллекционирование как образ жизни 17:03, РБК и Phillips Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве 17:00, Деньги Коммунист Клычков стал основным кандидатом на пост орловского губернатора 16:59, Политика В России впервые с 2011 года упали цены в сентябре 16:56, Экономика Совфед попросил разработать ответ на действия США против российских СМИ 16:56, Политика Умерла актриса и бывшая жена Годара Анна Вяземски 16:54, Общество Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ 16:52, Политика Конституционный суд Испании заблокировал заседание парламента Каталонии 16:49, Политика СМИ сообщили о погибших при пожаре на Нижегородском НПЗ 16:33, Общество Юрий Ушаков назвал дату визита президента Хорватии в Россию 16:30, Политика Литературный «Нобель»: кто такой Кадзуо Исигуро? 16:30, Стиль В центре Москвы совершено покушение на бизнесмена 16:23, Общество Нового главу общественного совета Минкультуры выбрали во время отпуска 16:19, Общество В Ростове-на-Дону задержали координатора штаба Навального 16:15, Политика С победителя Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро сняли обвинения в допинге 16:09, Спорт Посредника в передаче взятки генералу МВД приговорили к четырем годам 16:07, Общество В Новосибирске СОБР обстрелял попавшую в район спецоперации машину 16:01, Общество
«Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам
Политика, 17:30
0
«Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам
Оператор назначен единственным поставщиком фиксированной связи для госорганов, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Как сообщали в начале сентября «Ведомости», это увеличит выручку компании на 15 млрд руб.
Фото: Владислав Шатило / РБК

Госоператор «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи для федеральных органов. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский, передает «РИА Новости».

«Такое решение президентом принято... На прошлой неделе было большое совещание в Минкомсвязи, на котором подробно рассказывали о том, как эта работа будет организовываться», — рассказал Осеевский. Он также пояснил, что соответствующее распоряжение глава государства подписал на прошлой неделе, в конце сентября.

Представитель «Ростелекома» отказался комментировать РБК назначение компании единственным оператором госорганов.

СМИ узнали о появлении единого поставщика услуг связи для госорганов
Политика

О том, что «Ростелеком» может стать монополистом в сфере услуг для госорганов, в начале сентября писала со ссылкой на источники газета «Ведомости». Как тогда указывало издание, оператор будет предоставлять федеральным и региональным властям все виды связи — фиксированную телефонию и доступ в интернет, кроме мобильной. Услуги мобильной связи, отметила газета, будут продолжать предоставлять другие операторы: «МегаФон», МТС, «ВымпелКом», «Транстелеком» (ТТК) и региональные операторы.​

Михаил Осеевский — РБК: «Ростелеком» — это огромный авианосец»
Технологии и медиа

Согласно оценкам компании «ТМТ Консалтинг» «Ростелеком» до подписания распоряжения уже имел долю 59% на рынке фиксированной связи для госзаказчиков. Новый статус, писали «Ведомости», сможет увеличить выручку компании на 15 млрд руб.

Ранее РБК узнал о планах «Ростелекома» выйти на рынок киберспорта и за счет этого увеличить долю на рынке широкополосного доступа в интернет. Собеседник РБК на рынке киберспорта рассказал, что оператор ведет переговоры об инвестициях, в частности, с российской киберспортивной командой Vega Squadron, в которую входят профессиональные команды по играм Dota 2, League of Legends и Counter-Strike GO.

Помимо этого президент компании-оператора Михаил Осеевский в сентябре говорил, что «Ростелеком» до конца 2018 года должен создать единую базу данных для российских больниц. Соответствующее поручение, отметил он, дал президент Владимир Путин.

«Ростелеком» является госкомпанией с основным акционером в лице Росимущества, под контролем которого находится 48,71% акций оператора. Остальной пакет делят между собой Внешэкономбанк (4,29%) и ООО «Мобител» (15,06%). Оператор уже является единственным исполнителем по эксплуатации электронного правительства.

Авторы: Анна Трунина, Анна Балашова.
Теги: госорганы , «Ростелеком» , операторы связи
Главное
Путин сменил губернатора Орловской области Политика
Материалы по теме
«Ростелеком» начал переговоры об инвестициях в киберспортсменов Технологии и медиа
«Ростелеком» до конца 2018 года создаст единую базу данных для больниц Общество
«Ростелеком» решил пока не увеличивать долю в Tele2 Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку