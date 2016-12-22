Подлодки ВМФ России ударили «Калибрами» по «наиболее важным» объектам ИГ

Десять крылатых ракет «Калибр» были пущены с подлодок «Великий Новгород» и «Колпино» по объектам в Сирии. Поражены командные пункты, склады оружия и ангары с бронетехникой

Фото: Минобороны / ТАСС

Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

Видео: Минобороны России‏ / Twitter

Целью атаки стали командные пункты террористов, крупные склады оружия и боеприпасов, ангары с бронетехникой. Они были расположены у города Меядин на востоке страны. Эти «наиболее важные объекты ИГИЛ» в провинции были установлены российской разведкой в течение последней недели.

Всего было выпущено десять крылатых ракет из подводного положения, уточнили в ведомстве. По данным министерства, все объекты уничтожены.

«Группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике», — добавили в министерстве.

Последний удар крылатыми ракетами по объектам в Сирии российские военные нанесли 26 сентября. Тогда ракеты были выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, которые взлетели с авиабазы в Саратовской области. Удары были нанесены ракетами Х-101, в Минобороны отчитались об уничтожении командных пунктов, складов боеприпасов и техники террористов.

За четыре дня до этого удар «Калибрами» нанесла подлодка «Великий Новгород», целью стали объекты в Идлибе.