Минобороны заявило о ликвидации семерых командиров «Джабхат ан-Нусры»

Всего ударами уничтожены 49 человек, в том числе и командиры группировки. Ее лидер Абу Мухаммед аль-Джуляни, о ранении которого ведомство сообщило накануне, впал в кому

Российские военные в Сирии в Сирии нанесли удар по месту сбора полевых командиров запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, говорится сообщении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, передает «Интерфакс». Ударами уничтожены 49 членов группировки, среди них были семь лидеров, заявили в Минобороны.

«Российской военной разведкой были получены данные об экстренном сборе полевых командиров «восточного сектора» «ан-Нусры» в провинции Идлиб для выработки плана дальнейших действий», — говорится в сообщении. Удары нанес бомбардировщик Су-34. В Минобороны перечислили имена некоторых убитых лидеров: Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави.

Также ударами авиации уничтожен, как подчеркнули в ведомстве, крупнейший заглубленный арсенал боевиков. По словам Конашенкова, в нем хранилось «более тысячи тонн» боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии, сообщил ТАСС.

Кроме того, представитель Минобороны заявил, что лидер «Джабхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому. Накануне Конашенков сообщил, что тот находится в критическом состоянии после удара российской авиации. Когда именно был нанесен этот удар, в ведомстве не рассказали, но уточнили, что о местоположении аль-Джуляни разведка узнала еще 3 октября.

«Уничтожение ВКС России командования «Джабхат ан-Нусры» и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб», — говорится в новом сообщении ведомства.

В ночь на четверг появились сообщения о том, что в результате авиаударов в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители, об этом сообщили Reuters и Сирийская обсерватория по правам человека. Данные о точном числе жертв разнятся, от не менее 20-ти человек до не менее 60-ти. Агентство и обсерватория ссылаются на информацию от местных жителей и оппозиционных сирийских активистов. Они полагают, что эти удары были нанесены российской стороной.