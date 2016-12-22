Кадыров назвал «перевранными» слова об идее воспротивиться позиции России

Слова Рамзана Кадырова «исковеркали и переврали», заявил сам глава Чечни. По его мнению, это было сделано «целенаправлено». Ранее Кадыров заявлял, что «против позиции России», если страна будет поддерживать «шайтанов» в Мьянме

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров «абсолютно уверен», что Москва не будет препятствовать «помощи угнетенным», в том числе в Мьянме. Содержание обращения Кадырова по ситуации в Мьянме было целенаправленно искажено, об этом он написал в своем канале в Telegram.

«В интернете было достаточно суждений на тему того, что я якобы сказал, что готов оспорить позицию руководства страны в отношении произвола, творимого в Мьянме над мусульманами, если она будет расходиться с моей. Как говорится, глухой не услышит, так сам придумает. Мою речь исковеркали и переврали, причем сделано это было, как я считаю, целенаправленно», — указал Кадыров, добавив, что любой желающий может ознакомиться с его выступлением.

«Меня удивил и канал НТВ, который в погоне за дешевой сенсацией вместе с либеральными СМИ интерпретировал мои слова и вырывал их из контекста», — добавил руководитель республики.

По словам главы Чечни, «в мире нет государства, которое более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия». Президент Владимир Путин прилагает усилия к тому, чтобы оказать помощь «угнетенным людям» по всему миру, подчеркнул Кадыров.

«И разговоры о том, что Россия в ООН блокировала резолюцию по поддержке народа рохинья, абсолютно беспочвенны и циничны», — добавил он. В конце обращения Кадыров вновь назвал себя «пехотинцем Путина».

В Мьянме в конце лета обострился конфликт между представителями народа рохинджа, мусульманами, и коренным населением Мьянмы, преимущественно буддистами. 1 сентября власти Мьянмы заявили, что в течение недели в столкновениях погибли около 400 человек, из них военными были только 15.

Кадыров 4 сентября провел трансляцию в Instagram о ситуации вокруг ситуации с рохинджа и заявил: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России». В этот же день в Грозном прошел митинг в поддержку рохинджа, на котором, по данным источников РБК, также выступал Кадыров. Глава Чечни заявил, что «мусульмане Чечни готовы оказать помощь своим братьям в Бирме».





Путин, реагируя на слова Кадырова о разногласиях с позицией Москвы, заявил о его праве на «собственное мнение». Москва выступает против насилия и призывает Нейльидо урегулировать конфликт с рохинджа мирным путем, добавил президент.

Рохинджа бежали в Мьянму с территории соседнего Бангладеш, миграция началась еще в колониальные времена из-за этно-религиозных противоречий с исповедовавшими буддизм араканцами. После того, как Мьянма получила независимость, власти страны признали рохинджа одной из национальных меньшинств страны. Но после военного переворота 1962 года они стали подвергаться преследованиям. В 2012 году в Мьянме начались столкновения на религиозной почве, им предшествовали локальные стычки между буддистами и мусульманами-рохинджа и убийства с обеих сторон.