Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,22 57,67 EUR Нал. 69,27 68,59 USD Бирж. 57,91 +0,06 EUR Бирж. 68,90 +0,12 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2001,64 -0,08% РТС 1089,05 -0,25% Brent 52,69 +0,94% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7404,62 -0,09%
Власти Украины получили запрос Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили
Лента новостей
Основатель социальной сети Ukrainians сообщила о ее закрытии 13:42, Общество Главное из пресс-конференции Путина по итогам БРИКС 13:41, Политика СМИ опубликовали видео падения башенного крана в Химках 13:38, Общество Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки 13:37, Бизнес Песков опроверг выдвижение Путиным списка требований президенту Литвы 13:24, Политика Воробьев взял на личный контроль ситуацию в Ивантеевской школе 13:22, Общество После стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве 13:20, Общество Почему грузоперевозчики все больше напоминают IT-компании 13:19, Партнерский материал Президент «Барселоны» объяснил низкую сумму отступных в контракте Месси 13:19, Спорт Минобороны опубликовало видео удара «Калибрами» по российским боевикам ИГ 13:18, Политика Moody's понизило рейтинг «ФК Открытие» на фоне санации банка 13:15, Финансы Джабраилов отказался от проверки на полиграфе в эфире «Первого канала» 13:03, Общество Прокуратура Ивантеевки рассказала подробности нападения в школе 13:01, Общество Власти Украины получили запрос Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили 12:51, Политика В ивантеевскую больницу доставили четырех пострадавших при стрельбе 12:48, Общество Соседка открывшего стрельбу в школе заявила о его планах устроить теракт 12:47, Общество Журналисты раскрыли «черную кассу» Баку для лоббирования интересов в ЕС 12:45, Политика В суде зачитали заявление Сечина главе ФСБ о вымогательстве Улюкаева 12:42, Бизнес Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 12:34, Партнерский материал РФПЛ перенесла матч «Спартак» — «Зенит» 12:31, Спорт СМИ сообщили дату очередного продления санкций ЕС в отношении России 12:30, Политика Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по объектам россиян-боевиков ИГ 12:21, Политика Пострадавшая ученица рассказала о стрельбе в школе в Ивантеевке 12:21, Бизнес СМИ показали видео вывода устроившего стрельбу подростка из школы 12:15, Общество Полиция подтвердила сообщения о стрельбе в подмосковной школе 12:14, Общество Путин заявил о неуместности сравнения с семейными его отношений с Трампом 12:04, Политика Исследование загрязнения атмосферы: смерть стоит дорого 12:03, Партнерский материал Васильева ответила на предложение перенести начало учебного года 12:03, Общество
Власти Украины получили запрос Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили
Политика, 12:51
0
Власти Украины получили запрос Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили
По словам замглавы Минюста Украины, выдачи бывшего президента власти Грузии добиваются в связи с обвинениями по четырем статьям Уголовного кодекса
Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Украины получили запрос Главной прокуратуры Грузии о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

По его словам, в Грузии Саакашвили проходит в качестве обвиняемого сразу по четырем уголовным делам. Среди обвинений, в частности, значатся злоупотребление служебным положением и растрата государственного имущества в крупном размере.

В ходе брифинга, транслировавшегося в эфире телеканала «112.ua», Петухов особо отметил, что Главная прокуратура Грузии дала правоохранительным органам Украины гарантию, что уголовное преследование Саакашвили ведется не по политическим мотивам, а при расследовании будет соблюдаться не только законодательство Грузии, но и закрепленные международными договорами права и свободы человека.

В том же запросе гарантируется, что Саакашвили не будет привлекаться в Грузии к ответственности по делам, не указанным в запросе, а также то, что бывшего президента не выдадут другому государству без получения согласия Украины.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопроводительные материалы (94 страницы) в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экстрадиционной проверки», — пояснив Петухов, пообещав информировать о дальнейшем ходе рассмотрения запроса.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Причиной такого решения было названо указание экс-президентом в запросе на получение гражданства ложных данных относительно наличия возбужденных в отношении него уголовных дел.

Саакашвили в момент лишения его гражданства находился в США и позднее неоднократно заявлял о намерении вернуться на Украину. В середине августа он сообщил, что планирует приехать на Украину 10 сентября через территорию Польши.

Ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что человек с недействительным паспортом не сможет пересечь границу Украины.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , Михаил Саакашивили
Главное
Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки Бизнес
Материалы по теме
Саакашвили назвал дату своего возвращения на Украину Политика
На Украине против Саакашвили подали 4 иска о защите чести и достоинства Политика
Саакашвили сообщил о планах освободить Украину от олигархов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку