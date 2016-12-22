Власти Украины получили запрос Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили

По словам замглавы Минюста Украины, выдачи бывшего президента власти Грузии добиваются в связи с обвинениями по четырем статьям Уголовного кодекса

Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Украины получили запрос Главной прокуратуры Грузии о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

По его словам, в Грузии Саакашвили проходит в качестве обвиняемого сразу по четырем уголовным делам. Среди обвинений, в частности, значатся злоупотребление служебным положением и растрата государственного имущества в крупном размере.

В ходе брифинга, транслировавшегося в эфире телеканала «112.ua», Петухов особо отметил, что Главная прокуратура Грузии дала правоохранительным органам Украины гарантию, что уголовное преследование Саакашвили ведется не по политическим мотивам, а при расследовании будет соблюдаться не только законодательство Грузии, но и закрепленные международными договорами права и свободы человека.

В том же запросе гарантируется, что Саакашвили не будет привлекаться в Грузии к ответственности по делам, не указанным в запросе, а также то, что бывшего президента не выдадут другому государству без получения согласия Украины.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопроводительные материалы (94 страницы) в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экстрадиционной проверки», — пояснив Петухов, пообещав информировать о дальнейшем ходе рассмотрения запроса.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Причиной такого решения было названо указание экс-президентом в запросе на получение гражданства ложных данных относительно наличия возбужденных в отношении него уголовных дел.

Саакашвили в момент лишения его гражданства находился в США и позднее неоднократно заявлял о намерении вернуться на Украину. В середине августа он сообщил, что планирует приехать на Украину 10 сентября через территорию Польши.

Ранее помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что человек с недействительным паспортом не сможет пересечь границу Украины.