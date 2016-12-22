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СМИ сообщили дату очередного продления санкций ЕС в отношении России
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СМИ сообщили дату очередного продления санкций ЕС в отношении России
Политика, 12:30
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СМИ сообщили дату очередного продления санкций ЕС в отношении России
ЕС намерен 14 сентября еще на полгода продлить действие персональных санкций, введенных против граждан России и ряда юридических организаций из-за присоединения Крыма. Сейчас в списке 153 человека и 37 организаций
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Европейский союз планирует продлить еще на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России 14 сентября. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в европейских дипломатических кругах.

​По словам собеседника «РИА Новостей», продлить санкции планируется на заседании Совета ЕС по внутренним делам 14 сентября.

«Техническая работа уже идет, на этой неделе решение должно пройти через Комитет постоянных представителей (COREPER), а к 14 сентября все должно быть готово для принятия Советом», — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Комитет постоянных представителей государств (COREPER), который состоит из послов государств участников ЕС, занимается подготовкой повестки для заседаний для Совета ЕС.

По данным агентства, санкции будут продлены еще на полгода. Однако, по его словам, состав фигурантов списка может незначительно измениться, но не по политическим, а по техническим соображениям. «Возможны технические изменения — если кто-то умер, например», — отметил собеседник агентства.

Собеседник «Интерфакса» также полагает, что вероятнее всего решение будет принято на ближайшем заседании Совета ЕС без обсуждения. Он подтвердил, что речь идет об ограничительных мерах, касающихся конкретных лиц и организаций, входящих в «черный список» ЕС, которых в Евросоюзе считают причастными к развязыванию конфликта на Украине.

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Политика

В выходные, предшествующие названной собеседниками агентств дате, состоится также встреча глав МИД ЕС. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, во время этой встречи будет обсуждаться вопрос о введении новых санкций в отношении КНДР. ​

Страны-члены Европейского союза ввели персональные санкции против России в связи с событиями в Крыму и Донбасе в марте 2014 года. В марте 2017 года их действие было продлено еще на полгода, до сентября. В настоящее время в список включены ​ 153 человека 37 организаций.

Кроме того, в отношении России со стороны ЕС действуют ограничительные меры экономического характера. Совет Европейского союза 19 июня на год продлил действие санкций против России, также введенных после присоединения Крыма к России, до 23 июня 2018 года.

Еще один пакет санкций, в который входят ограничения на доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, увязан с выполнением минских соглашений. В декабре 2016 года Совет ЕС продлил их действие до 31 июля 2017 года, а 28 июля они были продлены до еще 31 января 2018 года.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , ЕС , Санкции
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