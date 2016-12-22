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Путин поддержал отправку миротворцев на Донбасс
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Путин поддержал отправку миротворцев на Донбасс
Политика, 10:11
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Путин поддержал отправку миротворцев на Донбасс
Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческих сил ООН на юго-восток Украины, и дал поручение главе МИД Сергею Лаврову внести соответствующую резолюцию в ООН
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что он поддерживают идею отправки миротворцев на Донбасс, сообщает «Интерфакс».

«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», — сказал Путин во время итоговой пресс-конференции по итогам БРИКС.

По его словам, в ближайшее время Россия внесет на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ОООН на линии разграничения в Донбассе для того, чтобы они обеспечивали безопасность наблюдательных миссий ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

«Будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности», — сказал Путин, отметив, что глава МИД Сергей Лавров также находится на саммите БРИКС,

Президент России также подчеркнул, что миротворческие силы должны находиться только на на линии разграничения «и ни на каких других территориях», а их деятельность должна касаться исключительно обеспечения безопасности сотрудников миссий ОБСЕ. Кроме того, по его словам, «решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники». «И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР», — подчеркнул Путин.

Идея о том, что на юго-восток Украины необходимо ввести миротворцев ООН, неоднократно ранее озвучивалась официальным Киевом. Последний раз о своем намерении обратиться к международной организации с просьбой ввести миротворцев на Донбасс во время ближайшей сессии Генассамблеи ООН заявил президент Украины Петр Порошенко 22 августа. По его словам, Россия «категорически» не хочет урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, и потому намеренно препятствует продвижению идеи о вводе миротворческих войск.

Ранее в апреле в Кремле заявляли, что предложение разместить контингент миротворцев ООН в зоне боевых действий на Украине должны сначала обсудить стороны конфликта — Донецк, Луганск и Киев. Россия выступает за то, чтобы между сторонами конфликта установился прямой диалог, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В марте заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что Москва в курсе обращения Киева в ООН с просьбой направить в Донбасс миротворческий контингент, однако считает эту меру нецелесообразной. Он также подчеркивал, что минскими соглашениями предусмотрен мониторинг, который будет осуществляться силами ОБСЕ, а не ООН.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ООН , Владимир Путин , Донбасс , Сергей Лавров , миротворцы ООН
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