Президент Литвы рассказала о полученных ею от Путина «списке требований»

Для поддержания отношений с Россией президент Литвы после первой встречи с Владимиром Путиным в 2010 году получила «список требований». «Или ты [их] выполняешь, или ты являешься врагом», — отозвалась о них глава республики

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала о том, что после первой встречи с главой России Владимиром Путиным в 2010 году она получила от него «список требований», которые Вильнюс должен был выполнять, чтобы поддерживать хорошие отношения с Москвой. Об этом литовский лидер сообщила в интервью изданию Delfi.

«С самого первого срока полномочий я всегда говорила, что мы готовы сотрудничать и дружить со всеми соседями, но на равных основаниях», — отреагировала Грибаускайте на вопрос об отношениях Литвы и России. Такого принципа Вильнюс, как добавила президент, придерживается «только в том случае, если это будут взаимно уважительные отношения».

«С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва [для поддержания отношений с Россией]», — пояснила глава государства. Среди них, по словам политика, были такие условия, как «не строить атомную станцию» в республике и «обязательно сотрудничать» с Москвой. «Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом», — резюмировала Грибаускайте. «Принять такие отношения», по ее словам, она «не могла».

«Пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной», — добавила глава Литвы, подчеркнув также, что до тех пор пока «нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, и что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными». «Особенно, если она [Россия] все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах, эта страна, несомненно, будет всегда рассматриваться как агрессор», — отметала Грибаускайте.

Отвечая на вопрос, озвучивала ли российская сторона предъявленные Литве «требования» повторно, президент заметила, что «никто больше особо и не слушает эти ультиматумы [России]».