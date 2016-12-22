Как изменит ситуацию в Персидском заливе ссора арабских стран с Катаром

Влиятельные государства Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти королевства в поддержке терроризма. Причиной стал особый взгляд Катара на отношения с Ираном и длительное соперничество с Саудовской Аравией, указывают эксперты

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В понедельник, 5 июня, семь мусульманcких стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Первым о разрыве связей с Дохой (столица Катара) объявил Бахрейн, за ним последовали Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Позже к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии и Мальдивская Республика.

Разрыв в заливе

В заявлении властей Бахрейна, опубликованном государственным агентством новостей, Катар обвиняется во вмешательстве во внутреннюю политику королевства и попытках свергнуть легитимную власть в Бахрейне, а также в поддержке вооруженных террористических группировок и финансировании формирований, связанных с Ираном. Согласно заявлению, действия Катара являются «грубым нарушением международного права», поэтому для «сохранения национальной безопасности» власти Бахрейна приняли решение отозвать своих дипломатов из Дохи, катарским дипломатам также предписано в течение 48 часов покинуть Бахрейн. Кроме того, Бахрейн намерен закрыть наземное, воздушное и морское сообщение с Катаром в течение 24 часов. Все граждане Катара должны в две недели покинуть Бахрейн.

Другие государства, поддержавшие это решение, приняли аналогичные меры.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты решили разорвать дипотношения в знак солидарности с Бахрейном, говорится в заявлении властей. К прозвучавшим ранее обвинениям власти ОАЭ и Саудовской Аравии добавили обвинения Катара в поддержке, финансировании и укрывательстве представителей экстремистских группировок, в том числе запрещенных в России ИГ, «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман». Саудовская Аравия также обвинила Катар в поддержке повстанцев в Йемене. ​Власти Йемена разрыв дипотношений с Дохой объяснили тем, что стали известны связи Катара с осуществившими в феврале 2015 года переворот шиитскими повстанцами хуситами из движения «Ансар Алла» и присоединившимся к ним сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха.

Ранее Катар уже обвиняли во вмешательстве и в дела других государств, и в поддержке «Братьев-мусульман». В марте 2014 года Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ отозвали своих послов из Дохи. Конфликт удалось разрешить в ноябре того же года после того, как четыре страны подписали соглашение, в котором обязались не вмешиваться в дела других государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАПГЗ), а также не поддерживать организации и лиц, угрожающих безопасности и стабильности других стран. В ССАПГЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

МИД Катара 5 июня выразил глубокое сожаление и удивление принятым Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ решением, передает базирующийся в Катаре телеканал Al-Jazeera. В заявлении МИДа демарш назвали «неоправданным» и базирующемся «на безосновательных утверждениях и обвинениях».

Иран и другие причины раздора

Дипломатический конфликт разразился через две недели после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. На состоявшемся в Эр-Рияде 21 мая арабо-исламском саммите, в котором принял участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США призвал усилить международную изоляцию Ирана, обвинив Тегеран в финансировании терроризма и поддержке режима Башара Асада в Сирии. По словам Трампа, Иран «разжигает огонь террора и сектантских конфликтов» на Ближнем Востоке в течение последних десятилетий.

В конце мая на сайте информационного агентства Катара (QNA) появились выдержки из выступления, которое приписывалось эмиру Аль Тани. В нем говорилось, что «было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе». Кроме того, глава Катара якобы заявил, что исламистское движение ХАМАС является «законным представителем палестинского народа», а Катар «вносит свой вклад в достижение справедливого мира между ХАМАС и Израилем посредством поддержания постоянных контактов с обеими сторонами», приводит текст ТАСС. Через несколько минут после публикации заявления, идущего вразрез с итогами саммита с участием Трампа, директор QNA заявил, что сайт был взломан, а опубликованный текст не соответствует ​действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

Противоречия внутри аравийских монархий Персидского залива по вопросу единой линии на изоляцию или сдерживание Ирана зрели на протяжении нескольких месяцев, рассказывает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков. Подход Катара заключается в том, чтобы сотрудничать с Ираном там, где это возможно и выгодно, в то время как Саудовская Аравия такую позицию считает «предательской», говорит Сучков. Более того, Катар не одобряет того, что Эр-Рияд чрезмерно полагается на США как на гаранта собственной безопасности, отмечает эксперт.

Нагнетание напряжений между Катаром и другими странами Персидского залива является «комплексным явлением», считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Одна из целей — дисциплинировать Катар, который заигрывает с Ираном и, по слухам, находится в неплохих отношениях с ИГ.

Представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми призвал Катар и его соседей уладить отношения путем диалога.

Конфронтация между Саудовской Аравией и Катаром за лидерство в регионе назревала уже давно, объясняет эксперт клуба «Валдай» Владимир Евсеев. Скрытое соперничество между Дохой и Эр-Риядом продолжалось все последние годы в разных странах и проявилось, в частности, в Египте, где после «арабской весны» к власти в качестве президента пришел исламист Мохаммед Мурси, представитель группировки «Братья-мусульмане», которую спонсировал Катар, а сверг его генерал Абдель Фаттах ас-Сиси, который в свою очередь спонсировался Саудовской Аравией, приводит слова эксперта ТАСС. По мнению Евсеева, Саудовская Аравия и поддержавшие ее страны не заинтересованы в длительном ухудшении отношений, будут стремиться к улаживанию конфликта на основе учета Катаром их интересов, а посредником при урегулировании могут выступить США. ​

Последствия изоляции

Еще одним решением Катар был исключен из операций Коалиции по поддержке законной власти в Йемене, возглавляемой Саудовской Аравией. В заявлении главного командования альянса говорится, что Катар поощряет терроризм и поддерживает йеменские экстремистские формирования, что противоречит целям операции. Коалиция, созданная в 2015 году, участвует в гражданской войне в Йемене на стороне президента Мансура Хади и поддерживает его в конфликте с хуситами.

Обвинение в адрес Катара в сговоре с Ираном — региональным соперником арабских монархий — особенно поражает, так как Доха активно участвует в двух войнах против поддерживаемых Ираном сил: повстанцев в Йемене и лояльных Башару Асаду в Сирии, пишет The New York Times.

Катар, как и другие монархии в Персидском заливе, является близким союзником Вашингтона, напоминает газета. На территории Катара находится крупная американская военная база, которой пользуется Международная коалиция во главе с США в своих операциях против ИГ в Сирии и Ираке. Вражда между региональными союзниками угрожает дальнейшим операциям коалиции и сотрудничеству в противостоянии Ирану, пишет The New York Times.

Прекращение транспортного сообщения с Катаром спровоцировал в стране ажиотажный спрос на продукты и питьевую воду, пишет египетский новостной портал » Youm7». Сразу после появления сообщений о закрытии границ с Саудовской Аравией, которая обеспечивает поставки 40% необходимого Катару продовольствия, жители королевства начали поспешно скупать продукты. «Люди бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия», — сообщили телеканалу очевидцы. По их словам, «ничего подобного тут никогда не видели». Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Нефть и торговля

Из-за разрыва отношений с Саудовской Аравией и Эмиратами Катар потеряет 82% своего товарооборота со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), пишет Al-Arabiya. По данным Министерства планирования и статистики Катара​, в 2016 году товарооборот между Катаром и ССАГПЗ составил около 84% от общего объема торгового обмена между Катаром и арабскими странами. Доля ССАПГЗ в совокупном товарооброте королевства со странами мира составляет 12%, доля арабских стран — 14%.