Bellingcat доказала российское происхождение «сбившего MH17 «Бука»

Расследовательская группа Bellingcat обнародовала фото, подтверждающее, что «Бук», сбивший, по утверждению группы, летом 2014 года Boeing 777 в небе над Украиной, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде. Фигурант расследования подтвердил РБК подлинность снимка, изображенный на фото человек также подтвердил подлинность снимка

Восстановленный фюзеляж Boeing 777 (Фото: Michael Kooren / Reuters)

Новые доказательства

​Международная экспертно-журналистская группа B​​ellingcat обнаружила новую фотографию ЗРК «Бук» 332, предположительно, сбившего малайзийский Boeing над Донбассом в 2014 году. Фото подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406). Это последняя известная фотография «Бука» перед передислокацией ЗРК из России на Украину. Снимок сделан в 2013 году, однако попал в сеть только в феврале 2015 года, отмечают расследователи в своем докладе (имеется в распоряжении РБК).

На фото запечатлен мужчина на фоне ЗРК «Бук» 332, позади — розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». Как выяснил РБК, человек на снимке занимается ремонтом военной техники, в частности, он ремонтировал БУК1-М. Механик (его имя известно редакции) пояснил РБК, что был во многих городах России в силу специфики своей работы. Он подтвердил, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» в 2014 году. О том, что «Бук» на фото тот самый, который, по утверждению Bellingcat, сбил малайзийский Boeing, свидетельствуют белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука» 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», — подчеркивают авторы доклада.

Фото: Социальные сети

Фотография с механиком была сделана на транспортном дворе 53-й бригады, отмечается в докладе. Подтверждает это другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года (имя курсанта авторы доклада не указывают, известно только, что он проходил сборы в Курске по направлению одного из московских вузов). На снимке второго курсанта изображен тот же розовый ракетный контейнер и Бук 332​. Геотег подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска. Геолокацию фотографии авторам доклада удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.

Трагедия с Boeing 777 произошла в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний». На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили пророссийские сепаратисты из зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв по ошибке гражданский самолет за военный. Позднее Bellingcat установила номер ЗРК — 332, а также сообщила, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — на восток Украины, утверждают расследователи. По их данным, перевозку «Бука» контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский, фигурировавший в СМИ как командир разведки ДНР с позывным «Хмурый». Сам он свою причастность к гибели лайнера отрицал. Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». По словам руководителя расследования Тьиббе Яустры, пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км. (в указанной зоне находились как силы ополченцев, так и Украины). В результате обломки самолета оказались разбросаны на площади в 50 кв. км.

Позиция России

РБК ожидает ответа от Минобороны России относительно новых фактов в деле об уничтожении MH17.

После крушения самолета в июле 2014 года замначальника Генерального штаба ВС России Андрей Картаполов озвучил версию крушения российской стороны. Все данные российского ведомства указывают на то, что MH17 был сбит украинскими войсками, заявил он. Участие действующих российских военнослужащих в конфликте на Украине официальная Москва всегда отрицала.​



В октябре 2015 года специалисты военного концерна «Алмаз-Антей» опубликовали итоги собственного расследования катастрофы Boeing 777. Из него следует, что лайнер сбит ракетой, уже не использовавшейся российскими военными, с территории, которая на тот момент не контролировалась ни одной из сторон конфликта в Донбассе.

В сентябре 2016 года в российском Минобороны прошел брифинг на тему крушения малайзийского Boeing. Радиолокационный комплекс «Утес-Т», расположенный в Ростовской области не зафиксировал каких-либо посторонних объектов близ рейса MH17 перед катастрофой, заявил заместитель главного конструктора комплекса Виктор Мещеряков. Если бы ракета комплекса «Бук» была запущена из района, контролировавшегося повстанцами Донбасса, то «Утес-Т» бы ее обнаружил, объяснял Мещеряков. Присутствовавший на том же брифинге начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан добавил, что ракета «Бука» не является для «Утеса-Т» сложной целью. Для сравнения радиолокационный комплекс обнаружил куда более сложную цель — полет беспилотника «Орлан-10», который «барражировал вдоль российско-украинской границы на территории России», заметил генерал-майор.

«Украинская сторона не случайно утаивает от следствия, родственников погибших и мирового сообщества информацию, которая позволила бы установить полную картину катастрофы», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.