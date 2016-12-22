Человек Володина: как назначение Сергея Неверова изменит расклад в Думе

Сергей Неверов возглавит фракцию единороссов в Думе, что отвечает интересам Вячеслава Володина, рассказали источники РБК. Он покинет пост секретаря генсовета «Единой России», и партию могут ожидать кадровые перемены

Вячеслав Володин и Сергей Неверов (слева направо в центре) (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Вице-спикер Госдумы, секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов возглавит фракцию этой партии в Госдуме после назначения Владимира Васильева, прежде руководившего фракцией, исполняющим обязанности главы Дагестана. Это подтвердили РБК четыре источника, близких к руководству партии, и один собеседник, близкий к Кремлю.

Днем 4 октября о возможном назначении Неверова главой фракции единороссов сообщил телеканал «Дождь». Его кандидатуру внесет премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев, рассказал источник РБК, близкий к руководству Думы. Заседание фракции, на котором будет решаться этот вопрос, состоится в понедельник, 9 октября.

Неверов на момент сдачи материала не отвечал на звонки РБК. По словам его пресс-секретаря Лилии Бирюковой, предположения являются «некорректными» до проведения консультаций с президентом Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и депутатами, которые в настоящее время находятся на региональной неделе (цитата по ТАСС).

Комфортная кандидатура

Официального решения о выдвижении Неверова не принято, но оно рассматривается «как наиболее логичное назначение», сообщил РБК источник, близкий к руководству фракции. «Неверов — человек, близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, и главе нижней палаты было бы комфортнее, если бы он возглавил думских единороссов», — сказал он, добавив, что «Васильев никогда человеком Володина не был». Спикеру будет удобно иметь главой фракции ​Неверова, он работает с ним давно и считает его профессиональным, добавил еще один источник РБК. Другой собеседник РБК в Госдуме охарактеризовал Неверова как «хорошего организатора и переговорщика».

Из шахтеров в политики Сергею Неверову 55 лет, он родом из Кемеровской области. Окончил Сибирский металлургический институт и Академию труда и социальных отношений. До прихода в политику работал в шахте. Первый раз в Госдуму был избран в 1999 году, его выдвинули шахтерские профсоюзы и поддержал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. До 2003 года состоял в группе «Народный депутат», а затем перешел во фракцию «Отечество — Единая Россия» (затем «Единая Россия»). В сентябре 2011 года по предложению Владимира Путина возглавил президиум генсовета партии. В том же году впервые занял пост вице-спикера Госдумы, который сохранил и после переизбрания палаты в 2016 году. Сергей Неверов, как и Вячеслав Володин, владеет недвижимостью в дачном кооперативе «Сосны» в Истринском районе Московской области, они соседи по участкам.

Опрошенные РБК члены фракции ЕР в Думе в качестве обсуждающихся претендентов на пост главы фракции называли также вице-спикера Ирину Яровую, депутатов Сергея Железняка и Виктора Пинского. «Но, пожалуй, именно назначение Неверова было бы самым оптимальным. Он опытный политик, пришедший в Думу еще в третьем созыве, даже раньше, чем Владимир Васильев», — отметил один из собеседников. Других кандидатур, которые бы сравнились с ним по степени авторитета в депутатском корпусе, нет, сказал РБК третий источник, близкий к руководству партии. «Неверов знаком с каждым одномандатником, он лично курировал их кампании, знает историю каждого из них. В свою очередь, все они знают его», — подчеркнул собеседник РБК.

Что ждет «Единую Россию»

Если Неверов возглавит фракцию, ему придется покинуть пост секретаря генсовета «Единой России», рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к руководству Думы. Источник во фракции ЕР сказал РБК, что еще в начале работы Думы нынешнего созыва обсуждалась идея совмещения Неверовым постов лидера фракции и секретаря генсовета партии. Но в итоге от нее отказались, так как совмещение двух таких постов нереально, констатировал собеседник РБК. И потому лидером фракции стал Владимир Васильев.

Руководитель фракции — это человек, который организует работу депутатов в Думе и занимается рассмотрением вопросов, рождающихся вне нижней палаты. А секретарь генсовета занимается агитационной работой, финансовыми вопросами, подготовкой съездов и т.д., объяснил политолог Николай Миронов. Вопрос в том, был ли уход Васильева «пожарным вариантом» на дагестанском направлении или эта перестановка дает старт кадровым переменам в «Единой России», поясняет эксперт.

Поэтому сейчас ключевой вопрос в том, кто будет назначен на пост секретаря генсовета, говорит Миронов. Если его займет человек из «обоймы» Володина, то особых кадровых перестановок в партии ожидать не стоит. Но если придет человек, близкий к нынешней администрации президента или Медведеву, то начнутся перестановки, и тогда положение Володина, который фактически контролировал партию, изменится, считает эксперт.

Назначение Неверова главой фракции будет для него повышением, даже если он оставит пост секретаря генсовета, говорит политолог Константин Калачев. «Человек он народный, с шахтерским бэкграундом, умеющий обаять. В качества лидера фракции он будет на своем месте», — считает эксперт. Неверов, по его мнению, имеет достаточный политический вес, занимался выборами, партийными списками, знает каждого депутата, региональную проблематику, и его вполне можно отнести к политическим тяжеловесам. Путин, Медведев и Володин, находясь на ключевых государственных постах, от имени партии могут высказываться только в исключительных случаях, поэтому «Единой России» не хватает влиятельного и авторитетного спикера для высказывания по широкому кругу вопросов текущей повестки, указал политолог.

«Неверов, близкий к Володину, как был в Думе, так там и остается. С Васильевым у Володина тоже были хорошие отношения, поэтому меняется только положение Неверова — он руководил всей партией, а теперь будет только фракцией, это скорее статусное понижение», — считает Миронов.