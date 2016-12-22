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Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии»
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Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии»
Украинский кризис, 16:07
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Порошенко предложил Раде закрепить в законе «факт российской агрессии»
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе есть положение о «вооруженной агрессии России» и «временно оккупированных территориях»
Петр Порошенко (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

На сайте Верховной рады зарегистрирован законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В пояснительной записке к законопроекту, который внес Петр Порошенко, указано, что до сих пор основным правовым инструментом для обеспечения «отпора агрессии России и контролируемых ею марионеточных образований» был правовой режим антитеррористической операции. Новый закон должен создать «новую правовую основу». Правовой статус некоторых районов Донецкой и Луганской областей обозначен как «временно оккупированные территории».

Преамбула практически полностью посвящена действиям России, которые охарактеризованы как «вооруженная агрессия» и грубое нарушение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России от 1997 года. В документе говорится, что «Россия инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории», направляет в самопровозглашенные ЛНР и ДНР военных советников и инструкторов, а также «поддерживает вооруженные банды и группы наемников». Руководство неподконтрольными Киеву территориями в законопроекте названо «оккупационной администрацией России».

Среди незаконных действий перечислены в том числе несоблюдение режима прекращения огня, введение российского рубля как единой валюты, «внешнее управление» на предприятиях, признание «незаконных автомобильных номеров».

В законопроекте указывается, что все права собственности на «временно оккупированных территориях» будут сохранены лишь в том случае, если имущество было приобретено в соответствии с законами Украины.

Целями государственной политики в документе названо восстановление суверенитете Украины над «временно оккупированными территориями», защита пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства

Основой защиты прав и свобод граждан Украины на «временно оккупированных территориях» в соответствии со статьей 6 названо предоставление им гуманитарной помощи, поддержание культурных связей, доступ к украинским СМИ и национальным средствам правовой защиты.

Также в законопроекте подчеркивается, что «Украина не несет ответственности за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». При этом в соответствии со статьей 7 указывается необходимость обеспечить приоритетность выполнения Минских соглашений.

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Также, согласно документу, предполагается создать объединенный штаб по управлению украинскими силовыми структурами и оговаривается возможность торговли контролируемых Киевом территорий с «временно неконтролируемыми территориями», то есть с Донецкой и Луганской народными республиками.

Документ о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, срок действия которого истекает 18 октября 2017 года, внесен в Раду Петром Порошенко отдельным законопроектом. В нем «российская агрессия» не упоминается, при этом говорится о стремлении создать условия для продолжения процесса мирного урегулирования.

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Украинский политолог Владимир Фесенко обращает внимание на то, что в случае принятия Закона о государственной политике в Донбассе впервые на законодательном уровне будет определен статус неконтролируемых регионов как «временно оккупированных». До этого, по словам эксперта, термин употреблялся, в том числе в названии соответствующего министерства, но не был закреплен законом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству ТАСС, что российские эксперты изучат проект закона по реинтерграции Донбасса и дадут ему оценку. «Все документы, которые касаются будущего Донбасса, Донецка и Луганска, должны соотноситься с Минскими договоренностями», — подчеркнула она.

В свою очередь представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что новый законопроект полностью противоречит минским договоренностям. "Киеву прежде, чем принимать этот закон, нужно сообщить мировому сообществу, что они отказываются от выполнения минских соглашений, Комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН 2202", - сказал он.
 

Авторы: Артем Филипенок, Полина Химшиашвили.
Теги: Украина , Верховная рада
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