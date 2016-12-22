Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке анекдотом про Израиль

Владимир Путин не определился со своими планами насчет выборов президента в 2018 году. На вопрос о «президентском наследии» действующий глава государства рассказал анекдот про израильскую армию

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году, об этом он заявил, выступая на пленарном заседании международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.

«Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — сказал Путин, отметив, что по закону президентская кампания должна быть объявлена в конце ноября-начале декабря.

Отвечая на вопрос о президентском наследии, Путин рассказал анекдот:

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 25 террористов, что ты будешь делать? Я возьму «узи» и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии? ..» «И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю? ..» — закончил президент.

До этого от ответа на вопросы об участии вх выборах в 2018 году Путин также уклонялся. Он ничего не сказал интересующимся будущим страны россиянам, которые обращались к нему во время традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным» в июне.

Также президент не ответил журналисту Але Зивере на ПМЭФ-2017: «Аля, вам я расскажу отдельно!» На уточняющий вопрос «Когда?» — он ответил: «Когда будет время».

В сентябре на саммите стран БРИКС на вопрос Ксении Собчак о возможном участии в президентских выборах, Путин сказал, что не «должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства».

Зато о грядущем новом сроке Путина неоднократно говорили в Госдуме и администрации президента. В середине сентября, сказав о собственной неготовности участвовать в президентских выборах в 2018 году, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что связывает будущее России только с Путиным.

«Мой кандидат один — Владимир Владимирович Путин. Вот по-другому и не мыслю и считаю, что это тот человек, который уже и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране и эффективное решение вопросов по общему благосостоянию граждан и преодолению кризиса. Поэтому нам надо дорожить тем, что у нас есть», — заявил спикер парламента.

В феврале два федеральных чиновника рассказали РБК, что в Кремле готовятся к грядущим выборам с учетом того, что Путин будет баллотироваться в президенты. «Все исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок», — сказал один из источников.

По словам другого источника, если Путин будет баллотироваться в 2018 году, он сможет победить, однако важно будет обеспечить явку выше 70%.

На выборах 2012 года за Путина проголосовали 63,6% пришедших на выборы. В 2000-м — 53%. Самым высокий результат у него был в 2004 году, когда за него отдали свой голос 71,3% избирателей.