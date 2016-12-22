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Навальный призвал провести акции в 80 городах в день рождения Путина
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Навальный призвал провести акции в 80 городах в день рождения Путина
Выборы президента России, 16:10
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Навальный призвал провести акции в 80 городах в день рождения Путина
Находящийся под арестом за призыв к несанкционированным акциям оппозиционный политик Алексей Навальный предложил своим сторонникам провести протестные акции в 80 городах, в том числе в Москве и Петербурге
Алексей Навальный (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Находящийся под административным арестом за призыв к несанкционированным акциям Алексей Навальный призвал свои штабы в 80 городах страны организовать пикеты по всей стране 7 октября.

Главное мероприятие, по словам Навального, запланировано в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле. Акция протеста 7 октября на Марсовом поле в Санкт-Петербурге не согласована, заявил РБК советник председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Иван Краснов. «Заявка на проведение этого мероприятия поступила достаточно давно — еще на той неделе. Поскольку эта акция не была согласована, было направлено соответствующее уведомление организаторам. Попытки ее организовать и провести будут тоже незаконными», — сообщил Краснов. По его словам, у правоохранительных органов в данной ситуации будут основания, чтобы «принимать меры по недопущению либо прекращению этой акции».

Навальный и его сторонники также подали заявку на митинг на Пушкинской площади в Москве, однако получили от властей города отказ «без предоставления альтернативной площадки». Тогда оппозиционер призвал своих сторонников прийти «на любую точку Тверской улицы».

Акции оппозиции в регионах. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

Требованиями акций, по словам Навального, должны стать его допуск к президентским выборам, которые пройдут в марте 2018 года, а также обеспечение политической конкуренции.

2 октября Симоновский суд Москвы отправил Навального под арест на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста» в соцсетях. После оглашения решения суда политик заявил, что если раньше его «арестовывали за несанкционированные митинги, то теперь — за полностью легальные».

После того как суд поместил Навального под арест на 20 суток, он сказал, что это «подарок на путинский юбилей, не иначе» (7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что «митинги и публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством, а выступающие с такими призывами преследуются по закону».

Авторы: Георгий Перемитин, Екатерина Костина.
Теги: акции протеста , Алексей Навальный
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