Путин заявил о нежелании «взрывать ситуацию» вокруг Курдистана

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет разжигать ситуацию вокруг Курдистана, хотя запрет на поставки нефти из этого иракского региона мог бы привести к повышению цен на углеводороды

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава государства, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», прокомментировал результаты референдума в Иракском Курдистане, где большинство местных жителей высказались за независимость от Багдада. По словам Путина, Россия не намерена вмешиваться в курдский вопрос и не желает разжигать ситуацию.

«У нас добрые отношения с курдским народом были исторически, мы ничего не провоцируем и никого ни к чему не подталкиваем. Мы не вмешиваемся в эти процессы», — заявил Путин. По его словам, все высказывания Москвы направлены на то, чтобы стороны могли найти путь к поиску взаимоприемлемого решения.

Президент также прокомментировал возможный запрет на поставки нефти из Иракского Курдистана в случае одностороннего провозглашения независимости этим районом. Путин предположил, что такое решение приведет к повышению цен на углеводороды. «Но в этом мало кто заинтересован», — считает глава государства.

«Наши высказывания весьма аккуратные и осторожные. Они направлены на то, чтобы не поджигать и не взрывать ситуацию», — добавил президент.

Референдум в Иракском Курдистане состоялся 25 сентября. До сих пор ни одно государство не признало его результатов, что не помешало местным властям заявить о важном шаге на пути к независимости. Резко против действия курдов высказались власти Ирака, прекратившие авиасообщение с Эрбилем и пригрозившие направить войска в район Киркука, о правах на который заявляют в Курдистане.

Против независимости Иракского Курдистана высказались и власти Турции, перекрывшие границу с этим регионом. Иран, в свою очередь, запретил своим нефтяным компаниям продолжать бизнес с иракскими курдами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на следующий день после референдума заявил, что сохранение единого Ирака важно для стабильности всего ближневосточного региона. Озабоченность в связи с референдумом высказал Государственный департамент США, указав, что нестабильность в регионе может помешать борьбе с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон поддерживает федеральный, демократический и процветающий Ирак.​