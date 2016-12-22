Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,18 57,83 EUR Нал. 68,46 67,98 USD Бирж. 57,90 -0,01 EUR Бирж. 68,06 +0,13 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4333,00 +19,33 ММВБ 2076,81 +0,05% РТС 1129,90 +0,11% Brent 55,74 +0,04% DJIA 22641,67 +0,37% Nasdaq 6531,71 +0,23% FTSE 7468,11 +0,39%
Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы
Лента новостей
Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы 08:56, Политика Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка 08:49, Финансы Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США 08:21, Общество СМИ опубликовали фото из номера стрелка из Лас-Вегаса 07:28, Общество В Москве на продажу выставлено рекордное количество нового жилья 07:00, Бизнес В Таиланде арестовали россиянина по подозрению в продаже наркотиков 06:54, Общество CNN сообщил о сборе стрелком в Лас-Вегасе оружия на протяжении 20 лет 06:38, Общество Фонды Мобиуса вернулись в капитал Сбербанка впервые после санкций 06:38, Бизнес Соинвестором дублера Кутузовского проспекта станет саудовский фонд 06:05, Бизнес В Красноярском крае сошли с рельс вагоны грузового поезда 05:59, Общество Белый дом запросит $29 млрд на восстановление после ураганов 05:43, Политика Посольство России показало видео взлома генконсульства в Сан-Франциско 05:35, Политика В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» увеличилось до 34 человек 05:08, Общество Yahoo рассказала о 3 млрд взломанных аккаунтов хакерами в 2013 году 04:39, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о создании «Альфа-групп» собственного digital-банка 04:20, Бизнес Google исключила RT из премиум-пакета на YouTube 04:02, Политика Лавров заявил о «науськивании» коалицией США террористов в Сирии 03:41, Политика Новый глава Shell в России рассказал о желании выучить русский язык 03:31, Бизнес Глава Каталонии назвал объявление независимости вопросом нескольких дней 02:58, Политика В РЖД назвали дату начала движения пассажирских поездов в обход Украины 02:57, Общество Европейский университет сменил статус на НИИ 02:25, Общество Владелец группы ПИК опроверг планы построить с Трампом здание в Москве 01:55, Бизнес На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова 01:43, Технологии и медиа В Пуэрто-Рико Трамп бросил рулоны бумажных полотенец в толпу 01:33, Политика Путин поспорил с Полтавченко из-за недостатка арен для хоккеистов 00:39, Политика Поймали «рябь» на троих: 6 фактов о Нобелевской премии по физике-2017 00:33, Общество МИД Украины потребовал от России отменить призыв в армию в Крыму 00:27, Политика На Украине управление земельным кадастром переведут на блокчейн 03 окт, 23:57, Экономика
Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы
Политика, 08:56
0
Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы
Фонд Ахмата Кадырова получил «устное согласие» на деятельность в Бангладеш. Для помощи рохинджа в этой республике он планирует потратить около $800 тыс. Ранее Transparency включила чеченский фонд в глобальный список коррупции
Беженцы-рохинджа в Бангладеше. Сентябрь 2017 года (Фото: Cathal McNaughton / Reuters)

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова 15 октября надеется приступить к раздаче гуманитарной помощи беженцам-рохинджа в Бангладеш. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал сенатор от Чечни Зияд Сабсаби.

После обострившегося в августе 2017 года конфликта между рохинджа, которых власти Мьянмы считают нелегальными мигрантами из Бангладеш, и Нейпьидо в республику бежали более 400 тыс. рохинджа. Это произошло после того, как вооруженная группировка «Араканская армия спасения рохинджа» напала на мьянманские силы безопасности, после чего власти региона развернули полицейскую операцию, превратившуюся в гонения против рохинджа и гуманитарный кризис.

На оказание помощи мусульманам и деятельность фонда Ахмата Кадырова на территории республики власти Бангладеш, по словам члена российского Совфеда, уже дали «устное согласие». «Таким образом, фонд [Ахмата Кадырова] станет первой российской гуманитарной организацией, аккредитованной в Бангладеш», — подчеркнул Сабсаби, отметив, что заявку на разрешение деятельности этой организации он подавал по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Однако Дакка, как позже неофициально рассказали сенатору, «неохотно аккредитует благотворительные организации, так как полагает, что возросшие объемы помощи привлекут новых беженцев». В связи с этим процесс получения соответствующего разрешения, по мнению члена Совета федерации, затянулся.

Российские мусульмане начали сбор средств для жителей Мьянмы
Общество

Несмотря на это для помощи бежавшим в Бангладеш от преследований властей Мьянмы мусульманам рохинджа представители фонда, как добавил собеседник газеты, уже закупили «одежду, ковры, продукты питания и стройматериалы». До конца 2017 года на помощь беженцам чеченская организация, по данным Сабсаби, собирается потратить около $800 тыс. План на 2018 год будет принят позже — «в зависимости от развития кризиса» беженцев, добавил сенатор.

Митинг поддержки мусульманского населения Мьянмы в Грозном. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Как пояснил «Коммерсанту» глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Бангладеш Ихтияр Асланов, на месте ситуация «критическая».

«Округ Кокс-Базар, где разместилась большая часть из 520 тыс. беженцев [рохинджа], имеет в длину 40 км и в ширину 10 км», — уточнил он, заметив, что на этой территории «проживает полмиллиона собственного населения и 300 тыс. беженцев, прибывших из Мьянмы ранее». В конце августа в этом районе, по его данным, уже не хватало средств для очистки воды, укрытий, санитарных сооружений. А после 25 августа в регион в течение четырех недель прибыли еще полмиллиона человек, сообщил Асланов.

Число беженцев-рохинджа превысило 400 тыс. человек
Общество

«До конца года мы запросили $7 млн дополнительного финансирования и надеемся их получить», — рассказал он, подчеркнув, что «здоровье [бежавших в Бангладеш] людей ослаблено». «Они не имеют возможности согреться, нет крыши над головой. Вокруг грязь и скученность, которые вполне могут привести к эпидемиям», — заключил он.

Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме Еще 5 фото
Фотогалерея

Ранее, 3 октября, решать этноконфессиональные конфликты в Мьянме политическим путем, без нарушения прав человека призвал президент России Владимир Путин. «Призываем все стороны к сдержанности», — отмечал политик. Чеченский лидер, в свою очередь, направил в Мьянму делегацию из республики с гуманитарной миссией. Ее тогда возглавил Зияд Сабсаби.

Согласно данным СПАРК, Фонд Ахмата Кадырова был зарегистрирован в сентябре 2004 года в Гудермесе. Президентом этой организации являе​тся вдова Ахмата Кадырова и мать Рамзана Кадырова Аймани. Среди дочерних компаний фонда, по информации Росстата, числятся такие компании как ООО «Чеченские минеральные воды», АО «Управляющая компания «Белфарма Грозный», ООО «Лидеравто» и ООО «Мегастройинвест». Активы фонда на конец прошлого года оценивались в 1,8 млрд руб., убытки в этот же период составляли 27,39 млн руб.

Кадыров отправил сенатора с миссией к мусульманам в Мьянму
Политика

До этого, в феврале 2016 года, Transparency International внесла это общественное объединение в глобальный коррупционный список. Такое решение эксперты приняли по итогам общественного голосования. Фонд Ахмата Кадырова, как утверждали авторы проекта «Разоблачи коррупционера», ежемесячно получал от жителей Чечни $60 млн. Однако все эти средства, по данным Transparency, впоследствии уходили на то, чтобы «развлекать голливудских звезд и предлагать им щедрые подарки».

Акция протеста мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фотогалерея Еще 17 фото
Фотогалерея

Ранее, в 2015 году, в фильме организации «Открытая Россия» о нынешнем главе Чечни Рамзане Кадырове Фонд Ахмата Кадырова также назывался «альтернативной чеченской казной». Со ссылкой на местных жителей, которые говорили не под запись, в документальной картине утверждалось, что каждый чеченец регулярно платит фонду «взносы», ставка которых «варьируется в зависимости от статуса».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Чечня , беженцы , фонд Ахмата Кадырова , рохинджа
Главное
В Минобороны заявили о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии Политика
Материалы по теме
В Бенгальском заливе перевернулась лодка со 130 беженцами рохинджа Общество
Число беженцев-рохинджа превысило 400 тыс. человек Общество
В Мьянме опустели более 170 деревень народности рохинджа Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку