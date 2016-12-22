Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы

Фонд Ахмата Кадырова получил «устное согласие» на деятельность в Бангладеш. Для помощи рохинджа в этой республике он планирует потратить около $800 тыс. Ранее Transparency включила чеченский фонд в глобальный список коррупции

Беженцы-рохинджа в Бангладеше. Сентябрь 2017 года (Фото: Cathal McNaughton / Reuters)

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова 15 октября надеется приступить к раздаче гуманитарной помощи беженцам-рохинджа в Бангладеш. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал сенатор от Чечни Зияд Сабсаби.

После обострившегося в августе 2017 года конфликта между рохинджа, которых власти Мьянмы считают нелегальными мигрантами из Бангладеш, и Нейпьидо в республику бежали более 400 тыс. рохинджа. Это произошло после того, как вооруженная группировка «Араканская армия спасения рохинджа» напала на мьянманские силы безопасности, после чего власти региона развернули полицейскую операцию, превратившуюся в гонения против рохинджа и гуманитарный кризис.

На оказание помощи мусульманам и деятельность фонда Ахмата Кадырова на территории республики власти Бангладеш, по словам члена российского Совфеда, уже дали «устное согласие». «Таким образом, фонд [Ахмата Кадырова] станет первой российской гуманитарной организацией, аккредитованной в Бангладеш», — подчеркнул Сабсаби, отметив, что заявку на разрешение деятельности этой организации он подавал по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Однако Дакка, как позже неофициально рассказали сенатору, «неохотно аккредитует благотворительные организации, так как полагает, что возросшие объемы помощи привлекут новых беженцев». В связи с этим процесс получения соответствующего разрешения, по мнению члена Совета федерации, затянулся.

Несмотря на это для помощи бежавшим в Бангладеш от преследований властей Мьянмы мусульманам рохинджа представители фонда, как добавил собеседник газеты, уже закупили «одежду, ковры, продукты питания и стройматериалы». До конца 2017 года на помощь беженцам чеченская организация, по данным Сабсаби, собирается потратить около $800 тыс. План на 2018 год будет принят позже — «в зависимости от развития кризиса» беженцев, добавил сенатор.

Как пояснил «Коммерсанту» глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Бангладеш Ихтияр Асланов, на месте ситуация «критическая».

«Округ Кокс-Базар, где разместилась большая часть из 520 тыс. беженцев [рохинджа], имеет в длину 40 км и в ширину 10 км», — уточнил он, заметив, что на этой территории «проживает полмиллиона собственного населения и 300 тыс. беженцев, прибывших из Мьянмы ранее». В конце августа в этом районе, по его данным, уже не хватало средств для очистки воды, укрытий, санитарных сооружений. А после 25 августа в регион в течение четырех недель прибыли еще полмиллиона человек, сообщил Асланов.

«До конца года мы запросили $7 млн дополнительного финансирования и надеемся их получить», — рассказал он, подчеркнув, что «здоровье [бежавших в Бангладеш] людей ослаблено». «Они не имеют возможности согреться, нет крыши над головой. Вокруг грязь и скученность, которые вполне могут привести к эпидемиям», — заключил он.

Ранее, 3 октября, решать этноконфессиональные конфликты в Мьянме политическим путем, без нарушения прав человека призвал президент России Владимир Путин. «Призываем все стороны к сдержанности», — отмечал политик. Чеченский лидер, в свою очередь, направил в Мьянму делегацию из республики с гуманитарной миссией. Ее тогда возглавил Зияд Сабсаби.

Согласно данным СПАРК, Фонд Ахмата Кадырова был зарегистрирован в сентябре 2004 года в Гудермесе. Президентом этой организации являе​тся вдова Ахмата Кадырова и мать Рамзана Кадырова Аймани. Среди дочерних компаний фонда, по информации Росстата, числятся такие компании как ООО «Чеченские минеральные воды», АО «Управляющая компания «Белфарма Грозный», ООО «Лидеравто» и ООО «Мегастройинвест». Активы фонда на конец прошлого года оценивались в 1,8 млрд руб., убытки в этот же период составляли 27,39 млн руб.

До этого, в феврале 2016 года, Transparency International внесла это общественное объединение в глобальный коррупционный список. Такое решение эксперты приняли по итогам общественного голосования. Фонд Ахмата Кадырова, как утверждали авторы проекта «Разоблачи коррупционера», ежемесячно получал от жителей Чечни $60 млн. Однако все эти средства, по данным Transparency, впоследствии уходили на то, чтобы «развлекать голливудских звезд и предлагать им щедрые подарки».

Ранее, в 2015 году, в фильме организации «Открытая Россия» о нынешнем главе Чечни Рамзане Кадырове Фонд Ахмата Кадырова также назывался «альтернативной чеченской казной». Со ссылкой на местных жителей, которые говорили не под запись, в документальной картине утверждалось, что каждый чеченец регулярно платит фонду «взносы», ставка которых «варьируется в зависимости от статуса».