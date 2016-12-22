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Медведев утвердил стратегию в области защиты прав потребителей
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Медведев утвердил стратегию в области защиты прав потребителей
Политика, 14:31
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Медведев утвердил стратегию в области защиты прав потребителей
Глава правительства России Дмитрий Медведев сообщил об утверждении стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей. Она должна уничтожить существующие лазейки для нарушений

На совещании с вице-премьерами в подмосковных Горках Медведев сообщил, что утвердил стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей, сообщает корреспондент РБК. Он объяснил, что нынешний закон был принят еще в 1990-е годы, а с тех пор в него внесли более 230 поправок.

«Скажем прямо, все это порождает противоречивую правоприменительную практику, оставляет всякого рода лазейки для нарушений. В итоге, люди сталкиваются с мошенничеством, с утратой имущества и целым рядом других правонарушений», - объяснил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что в новой стратегии первоочередное внимание должно быть уделено ситуации с продуктами питания, медицинскими услугами, фармацевтическими товарами, энергоснабжением, коммунальными и туристическими услугами.

Медведев отметил, что более подробно все шаги будут описаны в плане мероприятий, который должен быть принят во исполнение этой стратегии. Представить этот план в правительство должен в кратчайшие сроки Роспотребнадзор.

Вопрос о создании новой стратегии действий в области защиты прав потребителей сроком до 2030 года был поднял президентом Владимиром Путиным на заседании Госсовета в июне этого года. Участники той встречи отметили, что за 25 лет существования закона возникли явления, о которых в феврале 1992 года не было речи. Это – появление большого числе микрокредитов, покупки через интернет, развитие страхового бизнеса.

В результате заседания Госсовета президент поручил правительству разработать стратегию госполитики до 1 сентября 2017 года, а уже до 15 сентября подготовить изменения в законодательство.

Авторы: Анна Могилевская, Артем Филипенок.
Теги: Защита прав потребителей , Дмитрий Медведев
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