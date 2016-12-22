Полиция Чечни отчиталась о миллионе участников митинга в Грозном

Число участников митинга в поддержку мусульманского населения Мьянмы на площади перед мечетью «Сердце Чечни» в Грозном, по официальным данным, превысило миллион человек. На митинге выступил глава республики Рамзан Кадыров

На митинге в Грозном в защиту мусульман Мьянмы присутствовали 1 млн 100 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

«Нарушений общественного порядка и происшествий не зафиксировано», — заявили в пресс-службе ведомства.

Митинг в поддержку мусульманского народа рохинджа в Мьянме начался в Грозном сегодня, 4 сентября, в 11 часов утра. Очевидец Аслан Борзоев рассказал РБК, что собравшиеся полностью заполнили площадь перед мечетью «Сердце Чечни», а для того, чтобы попасть на митинг, оставляли личный транспорт «далеко за пределами центра», так как на самой площади было «большое скопление» людей.

На мероприятии выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об выразил благодарность тем, кто пришел на акцию, заявил, что участие в митинге «зачтется каждому мусульманину», и сообщил, что «сейчас рассматривается возможность» оказать помощь «братьям» в Мьянме продовольствием и медикаментами.

Накануне, 3 сентября, несанкционированная ​акция в поддержку мусульманского населения Мьянмы прошла у посольства этой страны в Москве. Участие в акции в Москве приняли 800 человек, полиция не стала разгонять протестующих.

Конфликт между исповедующими ислам представителями народа рохинджа и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Рохинджа требуют независимости, а власти Мьянмы выступают против. Большинство населения этой страны (около 90%) исповедуют буддизм.

1 сентября Reuters со ссылкой на заявление армии Мьянмы сообщил о том, что в ходе противостояния правительственных сил и представителей рохинджа в течение недели погибло около 400 человек. При этом потери армии республики составили только 15 человек.​