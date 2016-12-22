Кадыров озвучил условие отказа от поддержки «позиции России»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не будет поддерживать позицию России в том случае, если она поддержит власти Мьянмы, убивающие местных мусульман

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кадыров провел прямую трансляцию в своем Instagram, которая сохранилась на YouTube. Он посвятил ее событиям в Мьянме, где местные военные совершили массовое убийство местных мусульман из народа рохинджа. Глава Чечни в частности ответил, что он думает о позиции Москвы в этом вопросе.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России. Потому что у меня есть свое видение, своя позиция», — сказал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что убийц и насильников никто поддерживать не будет. «Но есть определенные нюансы государственной политики. Поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит, и как ведут себя государственные деятели, политики», — сказал он.

«Те кто говорят, что Россия наложила вето… я до сих пор не могу понять, кто это говорит и где эта бумага», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также ответил тем, кто в социальных сетях предлагает отправить войска в Мьянму. «Люди, которые пишут это, должны понимать географию. Где находится это государство, вокруг какие государства. Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил Кадыров.

Глава Чечни также отметил президента Турции Реджепа Эрдогана, который выступил с осуждением военных в Мьянме. «Турция попросила соседние страны, чтобы пустить ее туда чтобы помогать. Наши представители уже едут туда, чтобы посмотреть, как помочь. Мы работаем с представителями их религии — буддистами — чтобы как то повлиять», — рассказал Кадыров.

Накануне Кадыров также осудил действия военных в Мьянме и призвал всех отправить короткие сообщения протеста в ООН и посольство Мьянмы. «Главы государств и министры иностранных дел в рот воды набрали. ООН ограничивается жалкими заявлениями о своей «озабоченности». Когда в редакции парижского журнала произошли известные события, для участия в манифестации прибыли короли и президенты, премьеры и министры. А в Мьянме армия и бандиты насилуют, пытают и убивают тысячи и тысячи человек только за то, что они рохинья и мусульмане, но маршировавшие в Париже «деятели», ничего не видят», — сказал он.

3 сентября, на несогласованную акцию протеста против «геноцида» мусульман в Мьянме к посольству республики в Москве вышли сотни их единоверцев. По оценкам корреспондента РБК, в мероприятии приняли участие около 800 человек. В завершение акции на Большой Никитской участники протеста поставили свои подписи в петиции российскому президенту, которая, по их мнению, должна была донести их позицию до властей, и начали расходиться. Полиция в происходящее не вмешивалась — «нарушений общественного порядка» в центре столицы 3 сентября, как поясняли РБК в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали.

Конфликт между представителями народа рохинджа и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Рохинджа требуют независимости, а власти Мьянмы выступают против.