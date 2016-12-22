Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,85 EUR Нал. 68,41 67,92 USD Бирж. 57,90 -0,01 EUR Бирж. 68,06 +0,13 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4287,10 -104,59 ММВБ 2076,81 +0,05% РТС 1129,90 +0,11% Brent 55,73 -0,61% DJIA 22641,42 +0,37% Nasdaq 6532,07 +0,24% FTSE 7468,11 +0,39%
Генерал против кланов: зачем лидер думских единороссов возглавил Дагестан
Лента новостей
Казино рассказало о требовании стрелка из Лас-Вегаса $100 тыс. 03 окт, 23:30, Общество Госдеп США ответил на обвинения в «захвате» генконсульства России 03 окт, 23:26, Политика Разговор отложен: как Трамп отреагировал на стрельбу в Лас-Вегасе 03 окт, 23:13, Политика Генерал против кланов: зачем лидер думских единороссов возглавил Дагестан 03 окт, 23:01, Политика Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу 03 окт, 22:54, Бизнес Король Испании назвал поведение властей Каталонии «безответственным» 03 окт, 22:46, Политика На Украине одобрили повышение минимальной пенсии на $5 03 окт, 22:31, Общество США решили выслать 15 кубинских дипломатов 03 окт, 22:17, Политика В плененном в Сирии «российском солдате» опознали казака 03 окт, 22:12, Общество Похороны погибшего в Сирии российского полковника прошли в Подмосковье 03 окт, 22:05, Общество Премию ТЭФИ за «Пусть говорят» отдали Малахову «на память» 03 окт, 21:49, Общество СМИ назвали причину смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера 03 окт, 21:47, Общество В СМИ появилось видео из комнаты лас-вегасского стрелка 03 окт, 21:43, Общество Абдулатипов рассказал про свою будущую «должность федерального уровня» 03 окт, 21:42, Политика Чубайс объявил о старте производства складного электробайка 03 окт, 21:14, Технологии и медиа Мутко назвал нецелесообразной дисквалификацию российских тяжелоатлетов 03 окт, 21:10, Общество Скамейка запасных: кого администрация президента готовит в губернаторы 03 окт, 20:54, Политика Власти Ирака предложили курдам совместное управление спорными районами 03 окт, 20:32, Политика В Санкт-Петербурге задержали координатора штаба Навального 03 окт, 20:20, Политика Минтранс предложил за задержки лишать авиаперевозчиков зарубежных рейсов 03 окт, 20:16, Бизнес В Бразилии предотвратили крупнейшее в ее истории ограбление банка 03 окт, 20:08, Общество Рынок слияний и поглощений российских компаний достиг максимума за 4 года 03 окт, 20:04, Финансы Фурсенко ответил Путину словами об иностранных архитекторах Петербурга 03 окт, 20:01, Спорт Из «Башнефти» ушел вице-президент по финансам 03 окт, 19:57, Бизнес Генпрокуратура усомнилась в соответствии главы Росавиации своей должности 03 окт, 19:53, Политика Губернатор Ивановской области уйдет в отставку 03 окт, 19:53, Политика Генштаб Украины решил увеличить численность армии для охраны арсеналов 03 окт, 19:52, Политика «Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных» 03 окт, 19:46, Общество
Генерал против кланов: зачем лидер думских единороссов возглавил Дагестан
Отставки губернаторов, 03 окт, 23:01
0
Генерал против кланов: зачем лидер думских единороссов возглавил Дагестан
Новым главой Дагестана стал вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Эксперты характеризуют его как «генерал-губернатора», подходящего для решения таких проблем республики, как коррупция, межнациональные и клановые конфликты
Владимир Васильев (Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ)

Во вторник днем, 3 октября, президент России принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя республики Владимира Васильева, лидера фракции «Единой России», вице-спикера Госдумы. О своем решении Владимир Путин сообщил ему лично на прошедшей в Кремле встрече. Президент назвал Васильева «политиком федерального уровня» и «политическим тяжеловесом». В ответ 68-летний выходец из системы МВД сказал, что предложение главы государства — это честь для него, и пообещал сделать все, чтобы Путин не пожалел о своем выборе.

«Буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, который я знаю не понаслышке», — пообещал новый глава республики.

От следователя до вице-спикера

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в подмосковном Клину. Его отец — казах, мать — русская. В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, затем Всесоюзный юридический заочный институт и, наконец, Академию МВД СССР. Васильев занимал различные посты в РУВД и ГУВД Москвы, а также МВД РСФСР и России, дослужившись до первого заместителя министра внутренних дел и звания генерал-полковника.

В 2002 году во время террористического акта на Дубровке Васильев был заместителем руководителя штаба по освобождению заложников. С 2003 года в течение четырех созывов избирался депутатом Госдумы от Тверской области. В Госдуме много лет работал председателем комитета по безопасности. С 2012 года стал вице-спикером нижней палаты и возглавил фракцию «Единой России» в парламенте после ушедшего на пост главы Подмосковья Андрея Воробьева. Назначение одобрил президент, говорили тогда источники РБК.​

Непредвиденный поворот

Таким образом, интрига вокруг кандидатуры нового главы Дагестана разрешилась только на шестой день после заявления Абдулатипова об отставке.

В среду, 27 сентября, его экстренно вызывали в Кремль, где он написал заявление «по собственному желанию», рассказывали два источника РБК. Источники РБК в окружении Абдулатипова говорили о том, что отставка была неожиданной для него — он рассчитывал работать до конца срока. На следующий день сам Абдулатипов объявил о своем уходе на сессии Народного собрания Дагестана. Он посетовал на то, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев». «Они навязывают президенту [страны] не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — сказал глава Дагестана.

Близкий к руководству региона источник РБК говорил о нескольких причинах отставки: низкий рейтинг Абдулатипова, многочисленные конфликты, коррупциогенная атмосфера, скандал с похищением министра ЖКХ, возраст. «В преддверии выборов президента все эти факторы оказались неприемлемыми для Москвы, и Кремль принял решение», — предположил источник РБК.

Скамейка запасных: кого администрация президента готовит в губернаторы
Политика

Главным кандидатом на пост нового главы Дагестана поначалу был замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, экс-полпред в СКФО, рассказывали РБК два источника, близких к руководству Дагестана, ​и подтверждали два собеседника, близких к Кремлю. Аргументами в пользу Меликова они называли то, что он силовик, хорошо знает регион, равноудален от кланов, наполовину лезгин (это одна из коренных народностей республики). По словам источников, также рассматривались кандидатуры замглавы кремлевской администрации, бывшего президента республики Магомедсалама Магомедова и начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдина Дагирова.

Меликов от предложения возглавить республику отказался, позже рассказали РБК три источника, близких к Кремлю и администрации республики. Владимира Васильева среди возможных кандидатов на пост главы Дагестана источники не называли.

Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время Еще 10 фото
Фотогалерея

Назначение Васильева стало неожиданностью и для фракции единороссов в Госдуме, сказали РБК два источника в нижней палате. Вопрос о его преемнике на посту главы фракции будет обсуждаться с Путиным и председателем партии и правительства страны Дмитрием Медведевым.

Ротация по собственному желанию

Осенняя серия отставок глав регионов началась 25 сентября. Близкие к власти источники РБК тогда сообщали, что уйти могут до десяти человек. До Абдулатипова свои посты покинули губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Все они, как и Абдулатипов, ушли «по собственному желанию».

«Генерал-губернатор»

Традиционно в Дагестане главные посты занимают представители основных коренных народностей — аварцы (Абдулатипов) и даргинцы (Магомедов). Таким образом, впервые в современной истории Дагестана республику возглавил не представитель одной из этнических групп региона. По словам двух источников РБК, близких к Абдулатипову, президентское решение стало для всех в республике неожиданным. Оно означает, «что местным элитам не доверяют», подчеркнул один из источников.

Коллеги Васильева по Думе поспешили охарактеризовать назначение Васильева как удачный шаг президента. «Дагестан — это очень сложный регион, но лучшее назначение сложно и представить», — отметил замсекретаря генсовета единороссов Евгений Ревенко, охарактеризовавший Васильева как «интеллигента в погонах». Решение о назначении Васильева «направлено на решение задач по социально-экономическому развитию Дагестана», а также обеспечению стабильности и безопасности в регионе, заметил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

«Это своего рода генерал-губернатор, как в старые времена, но в то же время не военный, чтобы не было ощущения, что в республике создается военная администрация», — отметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Васильев — «генерал-силовик из Москвы с полицейским опытом, который способен в том числе заниматься координацией противодействия террористическому подполью и достаточно жестко руководить», объясняет назначение глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Владимир Путин и Владимир Васильев (Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ)

В отношении Дагестана Кремль намерен проводить политику равноудаленности элит, предположил в беседе с РБК источник в аппарате МВД. Васильева он назвал «человеком из обоймы президента», который пригодится республике в период «напряженных отношений между МВД и Росгвардией», а также межэтнических и межклановых противоречий. «Это не молодой технократ, а опытный человек, которого будут уважать на Кавказе и который способен сглаживать все эти острые углы», — указал собеседник РБК.

Кандидатов в губернаторы проверили лодками-драконами
Политика

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников сомневается, что Васильеву удастся навести порядок в республике. С одной стороны, говорит он, новый глава республики не вовлечен в конфликты внутри Дагестана, но в то же время не отмечен никакими серьезными достижениями на управленческом поприще и «едва ли всерьез разбирается, как устроена республика». «Это очень тяжелая должность. Часть местной элиты будет имитировать тот факт, что они его приняли, часть будет с ним воевать, часть попытается сделать так, чтобы он был им полезен в самых разных смыслах», — прогнозирует Колесников.

Главный редактор республиканской газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов считает назначение промежуточным. Он согласен с Колесниковым, что Васильеву будет тяжело отвечать на вызовы в республике, к которым относятся, например, межнациональные конфликты. «Удержать, навести порядок, провести «шоковую терапию», подготовить площадку [для другого главы республики] — да. Чтобы тот, кто пришел сюда, не был затянут в паутину неразрешенных конфликтов» — так видит Сагитов смысл назначения. Что касается национальности нового главы, то, по мнению эксперта, сохранить традицию «национального квотирования» пытаются национальные элиты, но сами дагестанцы устали от этого и скорее желают увидеть «справедливого и компетентного» главу.

Регион дотаций и кланов

Дагестан — один из самых дотационных субъектов Федерации: в 2017 году республика должна получить из федерального центра более 52 млрд руб., это больше, чем любой другой регион. При этом рост ВРП в последние годы замедляется: в 2013–2014 годах динамика составила 6,3%, в 2015-м — 4,7%, в 2016 году — 3,5%. Вместе с тем в регионе растет доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (с 10,1 до 10,9% в 2013–2016 годах).

Республика является и одним из самых неспокойных регионов. В последние годы количество зарегистрированных преступлений в Дагестане выросло с 11,6 тыс. в 2011 году до 15,8 тыс. в 2016 году. Вместе с этой статистикой выросло и количество преступлений террористической направленности: с 63 в 2010 году до 966 в 2016 году. С 2011 года по этому показателю регион занимает первое место в России.

В качестве основной причины торможения развития региона эксперты зачастую называют национально-клановый принцип, который главенствует не только в Дагестане, но и на территории всего Северного Кавказа. Весной 2016 года Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина представил доклад о развитии демократических институтов в республиках Северного Кавказа. Эксперты констатировали, что отношения родства и землячества в этом регионе играют большую роль, чем отношения лояльности. Тем самым система является еще более закрытой, чем в остальной России, утверждали авторы доклада.

Политолог Ханжан Курбанов, подводя итоги работы Рамазана Абдулатипова, отмечал, что клановая система хотя и была переформатирована при нем, но ее финансово-экономическая подушка серьезно не пострадала. «Серьезных тектонических сдвигов не было, не считая ареста мэра Махачкалы Саида Амирова», — заявлял Курбанов.

Проблемы региона усугубляются сложным национальным составом населения. Дагестан — самая многонациональная республика России: здесь говорят более чем на 30 языках, в том числе используются 14 письменных.

Авторы: Владимир Дергачев, Мария Истомина, Екатерина Костина, Егор Губернаторов, Екатерина Кураева.
При участии: Вера Холмогорова, Наталья Галимова, Филипп Алексенко.
Теги: Дагестан , Владимир Васильев , Рамазан Абдулатипов
Главное
Король Испании назвал поведение властей Каталонии «безответственным» Политика
Материалы по теме
Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме Политика
Депутаты удивились назначению «интеллигента в погонах» главой Дагестана Политика
Осенний губернаторопад: от кого избавляются во время кадровой ротации Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку