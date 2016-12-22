Каталония ответила на действия Испании массовыми забастовками

В Барселоне проходят массовые забастовки с участием госслужащих и обычных граждан, они стали реакцией на действия испанских властей во время референдума о независимости региона. Закрыты станции подземки, основные дороги города блокированы, передает Reuters. Бастующие перекрыли движение по одной из главных улиц города, Гран-Виа, также пробки образовались на шести других крупных трассах региона. Также заблокированы входы в здания некоторых государственных учреждений.
Городской рынок Бокерия, одна из туристических достопримечательностей города, опустел.
Два крупнейших профсоюза Испании, Всеобщий союз трудящихся и Комиссия рабочих, не стали принимать участие в забастовке и призвали правительство Каталонии и Мадрид к диалогу.
Как сообщает Associated Press, несколько тысяч протестующих собрались у барселонского штаба Национальной полиции Испании, чтобы выразить протест против действий властей во время референдума. Они называют сотрудников полиции «оккупационной силой» и призывают уйти из региона.
В забастовке также участвуют сотрудники портов. Они провели демонстрацию перед штабом правящей в Испании Народной партии, пожарные планируют собраться у регионального офиса МВД.
По данным испанской El Pais, перекрытыми оказались 51 дорога. Также в Каталонии закрыты почти все школы, более половины врачей не вышли на работу.
Газета El Mundo, в свою очередь, сообщает, что забастовка ударила по работе завода Nissan в Барселоне. Само предприятие во вторник работает, но многие рабочие бастуют. Если за день завод производит в среднем 250 машин, то за первую половину дня вторника на нем собрали только 50.
Муниципальная полиция Каталонии сообщила, что на центральной площади Пласа-де-Каталунья собрались около 15 тыс. человек, в основном — студенты, пишет газета.
Референдум по вопросу независимости региона от Мадрида прошел 1 октября, по оценкам властей, проголосовать пришли около 2,2 млн человек из 5,3 млн, из проголосовавших 90% высказались за независимость. Против этого выступили только 7,8%.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что волеизъявление провалилось. В то же время он выступил за «честный и открытый» диалог с каталонцами, если он будет проходить в рамках закона.
Туристка Дарья Коновалова рассказала РБК, что полиция Испании перекрыла дороги в стране из-за массовой забастовки в Каталонии. «Сегодня утром поехали на автобусе в Террагону и не доехали. Водитель нас высадил и сказал идти пешком. Въезд и выезд в Террагону перекрыт полицией и митингующими. Все машины отправляют назад. Почти все магазины закрыты. Полиция сказала, что такая же ситуация в Реусе (муниципалитет Каталонии. — РБК)», — сказала она.
Референдум сопровождался масштабными столкновениями с правоохранительными органами, в результате которых пострадали более 700 человек.