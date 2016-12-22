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Каталония ответила на действия Испании массовыми забастовками
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Каталония ответила на действия Испании массовыми забастовками
Каталония хочет независимости, 16:00
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Каталония ответила на действия Испании массовыми забастовками
Участники забастовки перекрыли более 50 дорог в Каталонии, не работают школы, больницы и метро. По данным местной полиции, только на центральной площади Барселоны собрались около 15 тыс. человек
Фото: Francisco Seco / AP

В Барселоне проходят массовые забастовки с участием госслужащих и обычных граждан, они стали реакцией на действия испанских властей во время референдума о независимости региона. Закрыты станции подземки, основные дороги города блокированы, передает Reuters. Бастующие перекрыли движение по одной из главных улиц города, Гран-Виа, также пробки образовались на шести других крупных трассах региона. Также заблокированы входы в здания некоторых государственных учреждений.

Городской рынок Бокерия, одна из туристических достопримечательностей города, опустел.

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Два крупнейших профсоюза Испании, Всеобщий союз трудящихся и Комиссия рабочих, не стали принимать участие в забастовке и призвали правительство Каталонии и Мадрид к диалогу.

Видео: 15MBcn_int‏ / Twitter

Как сообщает Associated Press, несколько тысяч протестующих собрались у барселонского штаба Национальной полиции Испании, чтобы выразить протест против действий властей во время референдума. Они называют сотрудников полиции «оккупационной силой» и призывают уйти из региона.

В забастовке также участвуют сотрудники портов. Они провели демонстрацию перед штабом правящей в Испании Народной партии, пожарные планируют собраться у регионального офиса МВД.

По данным испанской El Pais, перекрытыми оказались 51 дорога. Также в Каталонии закрыты почти все школы, более половины врачей не вышли на работу.

Газета El Mundo, в свою очередь, сообщает, что забастовка ударила по работе завода Nissan в Барселоне. Само предприятие во вторник работает, но многие рабочие бастуют. Если за день завод производит в среднем 250 машин, то за первую половину дня вторника на нем собрали только 50.

Муниципальная полиция Каталонии сообщила, что на центральной площади Пласа-де-Каталунья собрались около 15 тыс. человек, в основном — студенты, пишет газета.

Референдум по вопросу независимости региона от Мадрида прошел 1 октября, по оценкам властей, проголосовать пришли около 2,2 млн человек из 5,3 млн, из проголосовавших 90% высказались за независимость. Против этого выступили только 7,8%.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что волеизъявление провалилось. В то же время он выступил за «честный и открытый» диалог с каталонцами, если он будет проходить в рамках закона.

Битва за референдум: почему независимость Барселоны приведет к кризису
Политика

Туристка Дарья Коновалова рассказала РБК, что полиция Испании перекрыла дороги в стране из-за массовой забастовки в Каталонии. «Сегодня утром поехали на автобусе в Террагону и не доехали. Водитель нас высадил и сказал идти пешком. Въезд и выезд в Террагону перекрыт полицией и митингующими. Все машины отправляют назад. Почти все магазины закрыты. Полиция сказала, что такая же ситуация в Реусе (муниципалитет Каталонии. — РБК)», — сказала она.

Референдум сопровождался масштабными столкновениями с правоохранительными органами, в результате которых пострадали более 700 человек.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Полиция и Гражданская гвардия Испании пытались воспрепятствовать проведению референдума, они закрыли более 90 избирательных участков и мешали жителям региона попасть на действующие. Это привело к стычкам, полицейские применяли дубинки и пускали слезоточивый газ.
Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Испания , Каталония , Независимость , Референдум , демонстранция
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