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НИИ Роспотребнадзора нашел «неизвестные» таблетки в пайках «Военторга»
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НИИ Роспотребнадзора нашел «неизвестные» таблетки в пайках «Военторга»
Политика, 07:01
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НИИ Роспотребнадзора нашел «неизвестные» таблетки в пайках «Военторга»
В пайках, продававшихся на форуме «Армия-2017», оказались таблетки без названия и инструкций, а в консервы недоложили мяса, пришли к выводу специалисты профильных НИИ. В «Военторге» говорят, что пайки в войска не направлялись
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Неопознанный препарат

В пайках, выставлявшихся крупнейшим организатором питания Минобороны — компанией «Военторг» — на военно-техническом форуме «Армия-2017», оказались «неизвестные таблетки для дезинфекции воды», говорится в заключении Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора, которое есть у РБК.

Помимо этого, как выяснил Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования (ВНИИТеК), в находящиеся в пайке консервы «Свинина тушеная высший сорт» недоложили мяса, а в «Каше перловой с говядиной» не хватает белка. Соответствующее заключение института также есть у РБК, его подлинность подтвердил директор испытательного центра ВНИИТеКа Артем Самойлов. Производитель пайков, как указано на упаковке, — Барышский мясокомбинат, блок-пакетом акций которого владеет управляющий имуществом Минобороны холдинг «Гарнизон».

Что такое Барышский мясокомбинат

Барышский мясокомбинат (БМК) основан в 1958 году. Компания производит и поставляет мясные и мясо-растительные консервы, индивидуальные рационы питания для нужд Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и СВР, сказано на сайте компании.

Блокирующим пакетом (26%) БМК владеет компания «Военторг», 100% которого принадлежат холдингу Минобороны «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»).

БМК имеет аккредитацию Федерального агентства по государственным резервам. По итогам 2015 года, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании составила 618 млн руб., чистая прибыль — около 16 млн руб.

Военно-технический форум «Армия-2017» проходил с 22 по 27 августа в подмосковном парке Минобороны «Патриот». Корреспондент РБК, посетивший форум, купил восемь пайков «Партизанских» и семь банок каши (две банки «Каши гречневой с говядиной» и пять банок «Каши перловой с говядиной») в выставочном павильоне компании «Военторг» для анализа качества этой продукции.

Чтобы провести экспертизу этой продукции, редакция РБК обратилась к организации «Гражданский контроль государственных закупок» (общественная организация без образования юридического лица), которая, в свою очередь, попросила Роспотребнадзор и ВНИИТеК провести проверку.

Кто проверял консервы

ВНИИТеК — Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования» входит в структуру Федерального агентства научных организаций и является разработчиком всей нормативно-технической документации по консервированию (ГОСТы). ​Директор института — академик РАН Андрей Петров.

Как показала экспертиза ВНИИТеКа, в консервах «Свинина тушеная высший сорт» вместо заявленной массовой доли мяса и жира 59% оказалось 35%. «Это означает, что в консервы недоложили мяса. Для здоровья это не опасно, но потребителю неприятно, а производителю — звоночек о том, что есть какой-то сбой на производстве», — пояснил РБК Самойлов.

Кроме того, в каждом из пайков оказались три «неизвестные таблетки», обозначенные на ярлыке-вкладыше как «таблетки для дезинфекции воды», указывают специалисты из НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. На каждой таблетке должны быть указаны наименование, назначение и дата изготовления, но эта информация на таблетках из пайка отсутствует, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, таблетки должны быть укомплектованы «в оригинальной упаковке изготовителя (блистерах) с вложением инструкции по применению указанного средства для обеззараживания индивидуальных запасов питьевой воды», отметил в своем заключении директор НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов. По его словам, без внесения указанных изменений таблетки «не могут быть рекомендованы» для комплектования пайка.

Остальные продукты, находящиеся в «Партизанском» пайке (а также «Каша гречневая с говядиной» и «Каша перловая с говядиной»), соответствуют норме, отметил в разговоре с РБК Самойлов.

Еда не для силовиков

Пайки и каша, представленные в павильонах «Военторга» на международном форуме «Армия-2017», были изготовлены «исключительно для реализации на коммерческой основе» и не предназначены для поставки в силовые ведомства, сообщили РБК в пресс-службе компании. Представители «Военторга» не согласны с выводами экспертизы по таблеткам и консервам: на выставленную в торговых точках компании продукцию, в том числе на ту, которая выставлялась на форуме, есть «разрешительная документация, предусмотренная законодательством Российской Федерации».

В пресс-службе Барышского мясокомбината сообщили РБК, что в процессе изготовления рационов питания «Партизанский», а также при производстве любой консервированной продукции на Барышском мясокомбинате каждая партия консервов проверяется в собственной лицензированной производственной лаборатории на соответствие требованиям техрегламентов, ГОСТов, техусловий и договоров поставки. «Неизвестные таблетки», находящиеся в пайке, носят наименование «Акватабс», уточнили в пресс-службе комбината. Таблетки предназначены для обеззараживания воды, содержащей бактерии и вирусы, сказано на сайте производителя — ирландской фирмы «Медентек Лтд». «Акватабс» также используются для очистки воды армиями стран НАТО, отмечают производители.

Продукция Барышского мясокомбината в пайках для силовиков ранее вызывала вопросы у Главной военной прокуратуры (ГВП). 26 июля стало известно, что первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин предложил начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову рассмотреть вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к производству и поставке продовольственных пайков для внутренних войск МВД (с апреля 2016 года переданы Росгвардии). Пайки для Росгвардии производил Барышский комбинат, поставки в войска осуществляла компания «Оборонпродкомплект» — всего она должна была поставить более миллиона рационов питания на 680 млн руб. После выборочной проверки 189 тыс. пайков на сумму более 110 млн руб. ГВП заключила, что они в пищу «непригодны».

В августе этого года РБК сообщал о том, что «Военторг» закупил у Барышского мясокомбината свыше 4 млн пайков на сумму более 2,5 млрд руб. Из них, как заключала Главная военная прокуратура, полмиллиона пайков на 321 млн руб. оказались непригодными в пищу.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Роспотребнадзор , Минобороны , «Военторг» , пайки
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