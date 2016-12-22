Кадыров призвал выразить протест против притеснения мусульман в Мьянме

Рамзан Кадыров призвал «всех» выразить протест в связи с притеснением мусульман в Мьянме. Для этого глава Чечни предложил «отправить короткие сообщения протеста в ООН и посольство Мьянмы» с хештегами «спасите мусульман рохинья»

Рамзан Кадыров (Фото: Зубайр Байраков / ТАСС)

После массовых протестов мусульман в центре Москвы у посольства Мьянмы глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram заявление с критикой мьянманских властей. В нем он в том числе призвал «всех» выразить протест против преследований народа рохинджа в республике.

«Советую всем отправить короткие сообщения протеста в ООН и посольство Мьянмы», — написал Кадыров, посоветовав также мусульманам использовать в своих посланиях хештеги «спасите рохинья», «остановите геноцид рохинья» и «спасите мусульман рохинья».

https://www.instagram.com/p/BYlKzzCHIy_/?taken-by=kadyrov_95

Действия властей Мьянмы глава Чеченской Республики назвал «кровавыми». «Армия не имеющих человеческого облика полчищ уничтожает народ рохинья. Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью», — рассказал Кадыров о преследовании мусульман в республике.

​«Весь мир, — добавил глава Чечни, — шокирован [этими событиями], но не властители мира». «Сотни и тысячи голых трупов женщин, стариков и детей… Обезумевшие от ужаса лица беженцев… И это лишь те фотографии, которые распространяются самими убийцами», — отметил Кадыров, добавив также, что въезд для «журналистов и правозащитников» в штат Ракхайн, «зачищаемый от мусульман», закрыт. «На рохинья, — пояснил чеченский лидер, — навалилась военная машина страны с более чем 50-миллионным населением, из которых 90% — буддисты». А реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме, по мнению Кадырова, «свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства».

«Главы государств и министры иностранных дел в рот воды набрали», — возмутился Кадыров, заметив, что ООН на это, в свою очередь, «ограничивается жалкими заявлениями о своей «озабоченности». «Когда в редакции парижского журнала произошли известные события, для участия в манифестации прибыли короли и президенты, премьеры и министры, а в Мьянме армия и бандиты насилуют, пытают и убивают тысячи и тысячи человек только за то, что они рохинья и мусульмане», — сообщил глава Чеченской Республики.

Через две недели, 12 сентября, как напомнил Кадыров, в Нью-Йорке откроется «очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН». «В предварительной повестке 171 вопрос со многими сотнями подпунктов. Но ни слова о событиях в Ракхайне», — заявил политик, назвав в связи с этим заседания ООН «посиделками и говорильней, которые не способны решить ни одну проблему, если это не в интересах небольшой кучки стран».

Ранее, 3 сентября, на несогласованную акцию протеста против «геноцида» мусульман в Мьянме к посольству республики в Москве вышли сотни их единоверцев. По оценкам корреспондента РБК, в мероприятии приняли участие около 800 человек. В завершение акции на Большой Никитской участники протеста поставили свои подписи в петиции российскому президенту, которая, по их мнению, должна была донести их позицию до властей, и начали расходиться. Полиция в происходящее не вмешивалась — «нарушений общественного порядка» в центре столицы 3 сентября, как поясняли РБК в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали.

Конфликт между представителями народа рохинджа и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Он начался в 1940-х годах после того, как Великобритания, предоставив независимость Британской Бирме (Мьянме), не выполнила своего обещания дать независимость почти всем национальным окраинам, в том числе нынешнему штату Ракхайн, где живут рохинджа.

Не получившие независимость представители этнических меньшинств не признали новое правительство Мьянмы.​ В Нейпьидо, в свою очередь, их признали незаконными мигрантами и боевиками, поддерживающими террористические организации.

Эскалация этого противостояния в очередной раз произошла в 2011–2012 годах после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому. Боестолкновения между сторонами продолжаются до сих пор. Так, 1 сентября Reuters со ссылкой на заявление армии Мьянмы сообщил о том, что в ходе противостояния правительственных сил и представителей рохинджа в течение недели погибли около 400 человек. При этом потери армии республики, согласно заявлению властей Мьянмы, из них составили только 15 человек.​