МИД России опубликовал видео обыска в генконсульстве в Сан-Франциско

МИД России выложил серию видеозаписей обыска генерального консульства в Сан-Франциско, «нарушающих международное право»

Фото: МИД России / Facebook

Внешнеполитическое ведомство России на своей странице в Facebook опубликовало несколько роликов, на которых видно, как американские спецслужбы проводили осмотр в здании генерального консульства в Сан-Франциско. Они названы «свидетельством противоправных действий американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты».

В первом ролике видно, как две черные машины въезжают в подземный паркинг и останавливаются там.

Во втором ролике мужчина в кепке встает на стремянку, снимает панель навесного потолка, несколько секунд смотрит в нишу, после чего ставит панель обратно и слезает со стремянки.

В третьем ролике мужчина с пиджаком наперевес стучится в комнаты с номерами. Когда ему открывают дверь, он заходит внутрь, бегло осматривает помещение и спустя несколько секунд идет к следующей двери. Там ситуация повторяется.

Ранее действия американских властей осудила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что обыск в генеральном консульстве, в том числе и квартир сотрудников, создает прямую угрозу для безопасности граждан России.

О том, что США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, стало известно 31 августа. Этот шаг стал ответной мерой на сокращение численности американского дипломатического персонала в России на 755 человек.