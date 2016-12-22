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AP узнало о пострадавших от «акустической атаки» на Кубе шпионах из США
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AP узнало о пострадавших от «акустической атаки» на Кубе шпионах из США
Политика, 16:37
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AP узнало о пострадавших от «акустической атаки» на Кубе шпионах из США
При «акустических атаках» на Кубе помимо американских дипломатов, а также членов их семей пострадали разведчики из США, узнало AP. Ранее Вашингтон допустил отзыв большинства своих диппредставителей из республики из-за инцидентов
Здание посольства США на Кубе (Фото: Desmond Boylan / AP)

«Акустические атаки» на американских дипломатов на Кубе затронули в том числе шпионскую сеть Соединенных Штатов на острове. Об этом стало известно Associated Press (AP).

Некоторые разведчики, по данным агентства, пострадали от подобных атак одними из первых, на них «инциденты» на Кубе, как замечает AP, оказали «наибольший» эффект. Шпионы, по информации неназванных высокопоставленных источников агентства, находились на Кубе «под дипломатическим прикрытием». Вернувшись в США, они рассказали о том, что «слышали причудливые звуки» и «испытывали еще более странные физические последствия», нежели остальные диппредставители, отмечает AP.

По информации собеседника агентства, в результате «акустических атак», которые застали американских разведчиков непосредственно в их домах на Кубе или же возле них, шпионы получили «травмы головного мозга», а у некоторых была диагностирована потеря слуха. Воздействие все разведчики описывали как «тревожный звук, похожий на громкий стрекот сверчков».

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Изначально сообщения об «акустических атаках» на Кубе, как пояснили источники AP, указывали на то, что «инциденты» были направлены на разведчиков, однако позже стало известно о том, что пострадали дипломаты и члены их семей. Это обстоятельство, по мнению собеседников агентства, только затруднило поиск виновных, а также помешало выяснению их истинного мотива.​

В Государственном департаменте США и ЦРУ информацию о пострадавших разведчиках комментировать отказались, пишет Associated Press.

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Об «акустических атаках» на американских дипломатов в Вашингтоне заявили в августе. По информации внешнеполитического ведомства США, пострадал 21 человек. У всех них были выявлены проблемы с нервной системой. В случившемся власти Соединенных Штатов изначально обвинили правительство Кубы. Гавана, в свою очередь, все обвинения отвергла. Расследованием произошедшего занялись американские правоохранительные органы, в том числе ФБР.

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Позже AP со ссылкой на «более дюжины» знакомых с расследованием этих инцидентов источников сообщило о том, что Вашингтон в качестве одной из версий рассматривает причастность к «акустическим атакам» третьей стороны. Такой стороной, по информации собеседников агентства, могли быть представители таких стран, как Россия, Иран, КНДР и Венесуэла. Доказательств этой версии источники Associated Press представить не смогли.

После этого несколько сенаторов-республиканцев обратились к главе Госдепа США Рексу Тиллерсону с просьбой объявить кубинских дипломатов в Штатах персонами нон грата и закрыть американское посольство в Гаване. Госсекретарь на это позже отреагировал словами: «Этот вопрос [о закрытии посольства] находится на рассмотрении».​ 29 сентября два источника CBS News в Белом доме сообщили о том, что Вашингтон планирует объявить об отзыве большого числа сотрудников американского посольства на Кубе. Таким образом, на острове, по словам собеседников телеканала, должен будет остаться только «основной персонал» дипмиссии​.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , Куба , разведчики , американские дипломаты , акустические атаки
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