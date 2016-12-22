СМИ узнали о прощании омского губернатора с командой до решения Кремля

Губернатор Омской области Виктор Назаров попрощался со своими подчиненными, несмотря на то, что официального сообщения из Кремля о его отставке в этот момент еще не было, пишет омский информационный портал Оm1.ru.
Источники издания рассказали, что на утреннем совещании 2 октября, которое традиционно проводило правительство области, было объявлено об уходе губернатора в отставку.
Пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова Юлия Соколенко опровергла РБК информацию об отставке губернатора. «Информация [об отставке Назарова] не соответствует действительности. Было обычное аппаратное совещание, которое проводится раз в неделю. Не присутствовало ни силовиков, ни представителей законодательного собрания. После выходных всегда проводится аппаратная, вот это и была рядовая аппаратная», — сказала Соколенко.
Однако источники рассказали, что Назаров объявил подчиненным о своем уходе, уточнив, что официальное решение Кремля появится до конца недели. Издание отмечает, что после отставку губернатора областные министры и заместители главы региона автоматически также уйдут в отставку, а новое правительство сформирует уже преемник губернатора.
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