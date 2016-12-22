В Думе предложили открывать хостелы в квартирах с согласия жильцов дома

Депутаты смягчат законопроект о запрете хостелов в жилых домах по просьбе Дмитрия Козака, рассказали источники РБК в Думе. Хостелы легализуют, но при условии согласия половины жителей дома и соблюдении санитарных норм

Фото: Олег Яковлев / РБК

Легализуют с ограничениями

Депутаты «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев из комитета Госдумы по ЖКХ готовят поправки, смягчающие резонансный законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях, рассказал РБК источник в профильном комитете, а также подтвердили председатель комитета нижней палаты по ЖКХ справоросс Галина Хованская и сам Сидякин. Документ о запрете хостелов в жилых помещениях в Думу вносила группа депутатов во главе с Хованской, инициативу одобрили в первом чтении в мае 2016 года, после чего новый созыв уже не возвращался к ее рассмотрению.

Во вторник, 26 сентября, совет Думы продлил срок предоставления поправок к законопроекту до 15 ноября по предложению Хованской. Минкультуры и единороссы намерены внести поправки, которые позволят «организовывать гостиницы в жилых помещениях на любом этаже и без отдельного входа», объяснила депутат РБК причину возвращения нижней палаты к вопросу о хостелах. Предложения противоречат замыслу законопроекта первого чтения, который полностью запрещал хостелы в жилых помещениях, отметила она.

Поручение министерству подготовить новые поправки в депутатский законопроект появилось по итогам совещания по этому вопросу у вице-премьера Дмитрия Козака в середине сентября, рассказал РБК один из участников встречи. Протоколом совещания рекомендовалось прописать в поправках порядок установления обязательных санитарно-эпидемиологических требований к «осуществлению предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных услуг в жилом помещении многоквартирного дома». Кроме того, предлагается не распространять конституционный принцип неприкосновенности жилища на гостиницы в жилых домах, чтобы надзорные органы (ФМС, Роспотребнадзор и т.д.) могли входить в хостелы и проверять, как соблюдается закон, отметил источник РБК. Также рекомендуется прописать механизм контроля за организацией хостелов и разграничить правоотношения, связанные с гостиницами в жилах домах и с наймом жилого помещения. Вводить новые правила предполагается в начале 2019 года, после чемпионата мира по футболу в России летом 2018 года.​​

По итогам этого заседания готовить поправки начали Сидякин и Качкаев, соавторы законопроекта Хованской о запрете хостелов. Депутаты предлагают ввести «сложную» процедуру получения согласия жителей дома, где планируется открыть хостел, рассказал РБК Сидякин. Для этого потребуется согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома, уточнил депутат. Кроме того, у смежных соседей должно быть право вето на организацию гостиницы.

После принятия проекта в первом чтении развернулась «бурная дискуссия», поэтому было решено конкретизировать пределы использования жилых помещений, объяснил Сидякин идею поправок. «Нельзя всех под одну гребенку грести, к большинству таких мест размещения у нас нет претензий, они востребованы», — пояснил он.

Существующим хостелам также придется получить согласие жителей в течение года после принятия поправок, уточнил собеседник в аппарате комитета по ЖКХ. Предлагаемая конструкция по факту легализует хостелы как вид гостиничных услуг, подчеркнул источник. «Главный дамоклов меч, который висит над хостелами сейчас, — это отсутствие отдельного входа как для помещений общественного назначения. Их может закрыть прокуратура, Роспотребнадзор — когда заблагорассудится, независимо от мнения соседей», — добавил собеседник РБК.

Закон о хостелах Законопроект о запрете хостелов вносил изменения в Жилищный кодекс, запрещавший устраивать гостиничные номера в жилых помещениях. Хостелы не только представляют опасность для жителей соседних квартир «с точки зрения наркомании и алкоголизма», но и несут террористическую угрозу, объясняла Хованская его идею. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что использование жилых помещений в качестве мини-гостиниц нарушает жилищные права соседних с хостелами квартирантов. Авторы законопроекта уточняли, что деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения в нежилое. Жилищный кодекс не исключает такой смены статуса помещения в многоквартирном доме при условии, что эта квартира находится на первом этаже, либо если под ней находятся нежилые помещения. Министр культуры Владимир Мединский называл запрет хостелов в жилых домах ударом по внутреннему туризму. А премьер Дмитрий Медведев во время своего выступления на пленарном заседании Госдумы в апреле назвал абсолютно недопустимым, «когда подобного рода гостиницы создаются на пятом этаже десятиэтажного дома». Премьер предлагал открывать хостелы с письменного согласия всех жильцов дома.

Вывод из тени

В России минимум две трети хостелов находятся в нелегальном поле (не регистрируются как ИП), и их пора выводить из тени, считает гендиректор компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Правоохранители могли закрыть хостелы по нескольким причинам, перечислил он: нарушение пожарных и санитарных норм, визового режима, многочисленные жалобы соседей. Еще одна теоретическая причина закрытия — это черная бухгалтерия, но обычно участковый не занимается этим из-за небольших масштабов финансовых нарушений мини-гостиниц. Чтобы оборудовать хостел на три-четыре комнаты, нужен примерно 1 млн руб., при этом ежемесячный доход (после вычета расходов) будет около 100–150 тыс. руб., отметил он. После принятия поправок владельцы хостелов обязаны будут еще при открытии выполнить все требования, пояснил эксперт.

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Реализовать предлагаемые поправки будет сложно, считает Ивашкевич. Необходимо прописать разные типы хостелов (немноголюдные и типа bed and breakfast), решить вопрос с противопожарной безопасностью, износом лифтов, потреблением коммунальных ресурсов, четко определить, что такое хостел, а что такое ночлежка для гастарбайтеров, рассказал он. «Можно назвать это хостелом, договориться со всеми соседями, но потом туда будут ходить не 20 человек, на которых первоначально рассчитывали, а 50 гастарбайтеров, которые реально испортят весь подъезд», — привел пример эксперт.

Как открыть хостел Понятия «хостел» и «мини-гостиница» на законодательном уровне не определены, чаще всего под ними понимают квартиры, сдаваемые в аренду посуточно, объясняла РБК старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Понаморева. В понимании гостиничного рынка хостелы — это небольшие объекты, где в одном номере проживают несколько человек, незнакомых друг с другом, обычно с санузлом на несколько номеров, добавлял член правления НПО «Лига хостелов» Евгений Насонов. По действующему закону для открытия хостела владельцу квартиры надо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя​ и уведомить Роспотребнадзор. Наличие специальной лицензии не требуется, но нужно соответствовать всем санитарным, пожарным и строительным нормам, подчеркивал Ивашкевич. Речь идет о соблюдении ГОСТа «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам», введенного в начале 2015 года.

Риски для бизнеса

Поправки повлекут за собой закрытие части хостелов, расположенных в жилом фонде, так как часто жильцы домов относятся к мини-гостиницам негативно, считает старший консультант подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Анна Тертычная. «Трудно представить ситуацию, в которой соседи согласились бы с тем, чтобы рядом с ними был открыт хостел, даже если с этим хостелом не будут связаны никакие скандальные истории, шум и прочее», — согласна руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

Евгений Насонов также уверен, что добиться согласия половины жителей дома на размещение мини-гостиницы нереально. Кроме того, «голосование жителей двух третей подъезда» не соответствует Жилищному кодексу, в котором нет понятия «подъезда», указал он. По мнению эксперта, решение о размещении хостела в доме должно решаться простым большинством пришедших на собрание жильцов.

В Москве на сегодняшний день более 360 хостелов, это больше, чем в Амстердаме и Берлине, вместе взятых, качественные проекты не размещаются в жилых домах, поэтому эти меры только очистят рынок, говорит Смирнова. Заградительные меры в первую очередь ударят по петербургским, а не столичным хостелам, поскольку на гостиничном рынк​е Петербурга хостелы в жилых домах занимают значительную нишу, указала Тертычная.

В ряде случаев хостелы все-таки смогут договориться с жильцами и продолжат работу, полагает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. При введении новых поправок выиграют отдельно стоящие хостелы и мини-гостиницы в нежилых зданиях, заключила она.