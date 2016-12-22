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МВД опровергло проживание Януковича на бывшей даче маршала Буденного
Украинский кризис, 12:08
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МВД опровергло проживание Януковича на бывшей даче маршала Буденного
В принадлежащем МВД доме приемов в Баковке с 2012 года никто не проживает, здание используется для обслуживания делегаций, ответили в ведомстве на запрос РБК. Ранее «Медуза» сообщила, что там проживает Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Пресс-служба министерства внутренних дел заявила, что в доме приемов «Русичи» никто не проживал и не проживает, здание используется для приема и обслуживания делегаций. Об этом говорится в официальном ответе МВД на запрос РБК.

Ранее издание «Медуза» сообщило, что бывший президент Украины Виктор Янукович, возможно, проживает в подмосковной Баковке на месте бывшей дачи маршала Семена Буденного. Этот участок принадлежит Федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов «Русичи» МВД.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ о проживании неких лиц в загородном доме ведомства, не соответствует действительности «Загородный дом приемов «Русичи» МВД России, находящийся в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных», — говорится в ответе пресс-службы.

«Содержание и эксплуатация данного объекта осуществляется в установленном порядке. C 2012 года по настоящее время на объекте постоянно никто не проживал и не проживает», — добавили в ведомстве.

Как писала «Медуза», до лета 2012 года на этой даче жил губернатор Московской области Борис Громов, пишет издание. Бывавший в начале 2010-х годов в этом доме собеседник издания, имя которого не приводится, заявил, что локация из интервью с режиссером Оливером Стоуном похожа на гостиную дома приемов «Русичи». Речь идет об интервью, которое Янукович дал в декабре 2014 года.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк 27 августа заявил, что экс-президент Янукович живет в Ростове-на-Дону по адресу: ​ ул. Яременко, 81. Этот адрес адвокаты Януковича ранее в киевском суде называли местом официальной регистрации бывшего президента Украины в России.

В то же время зимой 2017 года осведомленный источник РБК из окружения одного из ведущих российских бизнесменов утверждал, что экс-президент Украины живет в элитном коттеджном поселке на северо-западе Москвы со своей гражданской женой Любовью Полежай. По его словам, Янукович купил дом на территории расположенного в охраняемой природной зоне поселка Серебряный Бор, рядом с популярным среди москвичей пляжем. Как ранее писал РБК, там же проживает и близкий к семейству Януковичей бизнесмен Сергей Курченко.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина.
Теги: загородный дом , Викктор Янукович
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