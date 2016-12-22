На 76-м году жизни в Москве скончался бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Он возглавлял город с 1993 по 1998 годы и за это время был дважды отстранен со своего поста. Черепков возглавлял незарегистрированню партию

Виктор Черепков (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В Москве скончался бывший мэр Владивостока и лидер незарегистрированной партии «Свобода и Народовластие» Виктор Черепков. Об этом РБК рассказал его заместитель в руководстве партии Андрей Меркулов.

«Сегодня утром часов в 7 [скончался] в центральной клинической больнице. Мы почти месяц к нему попасть не могли, была какая-то непонятная изоляция его от общества. Объяснили тем, что он себя плохо чувствует и никого не хочет видеть, что для лечения ему нужен покой. Но это человек, который общественный, он не может без общения с людьми. У него была онкология», — пояснил Меркулов.

«Я только по дороге в Москву. Мне сообщил его помощник, [что Виктор Черепоков скончался]», — сказал РБК первый заместитель Черепкова Александр Асеев.

Черепков возглавлял городскую администрацию Владивостока с 1993 по 1998 год и за это время был дважды отстранен от должности.

После избрания на должность мэра в 1993 у Черепкова начался затяжной конфликт с возглавлявшим тогда администрацию Приморского края Евгением Наздратенко.

В марте 1994 года Черепкова отстранили от должности, а в апреле обвинили в получении взятки. После того, как он отказался покинуть свой кабинете его взял штурмом ОМОН. Однако уже в ноябре 1994 года Генпрокуратура признала «отсутствие состава преступления», уголовное дело против Черепкова было прекращено, ведомство завело уголовное производство по факту фальсификации взятки. ​В декабре того же года президент Борис Ельцин отстранил Черепкова от должности «в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей». В июне 1996 года Госдума приняла постановление «О незаконном отстранении от должности мэра города Владивостока В. И. Черепкова». Хамовнический суд Москвы принял решение о его восстановлении в должности мэра, а позже указ об этом подписал Ельцин.​

В 1998 году Ельцин издал указ об отстранении Черепкова от должности в связи с «в связи с истечением срока полномочий». В 2011 году Черепков заявил о намерении участвовать в президентских выборах, однако он не был зарегистрирован ЦИКом, поскольку не сдал необходимые по закону два млн подписей.