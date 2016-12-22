Трамп назвал тратой времени переговоры Тиллерсона с КНДР

Президент США Дональд Трамп посчитал, что Тиллерсону не стоит вести переговоры с властями КНДР, поскольку это является «напрасной тратой времени»

Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

«Я сказал нашему замечательному государственному секретарю Рексу Тиллерсону, что он только тратит понапрасну время, пытаясь вести переговоры с «маленьким человеком-ракетой», — заявил Трамп в своем Twitter, комментируя заявления о том, что США пытались вступить в диалог с КНДР.

«Сохраняй силы, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано», — добавил Трамп, не объяснив, что он конкретно имеет в виду.

Вечером 30 сентября Тиллерсон в ходе поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же именно добивается руководство КНДР. Однако, как объяснил госсекретарь США, в Северной Корее так и ответили на этот вопрос.

«Мы можем говорить с ними, и мы делаем это», — подчеркнул Тиллерсон.

Утром 1 октября КНДР выступила с очередным воинственным заявлением в адрес Трампа. Представитель страны пообещал США «море огня» и «конец света», назвав поведение американского президента «безрассудным».

Во вторник, 26 сентября, Министерство финансов США приняло пакет санкций против восьми банков КНДР и 26 человек, которые, по мнению американского ведомства, были связаны с «финансовыми сетями» КНДР. Ограничения были введены в отношении граждан северокорейской республики, которые выступают представителями северокорейских банков на территории Китая, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Днем 1 октября стало известно о планах США направить к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Поводом называются совместные учения с Южной Кореей.