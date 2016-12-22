«Испанское государство проиграло»: как проходил референдум в Каталонии

В Каталонии, несмотря на активное противодействие Мадрида и сил правопорядка, прошел референдум о независимости. Его итоги подведут 2 октября; самый очевидный результат — сотни пострадавших в столкновениях с полицией

Фото: Eloy Alonso / Reuters

В референдуме о независимости Каталонии от Испании, по данным на два часа дня по местному времени 1 октября, приняли участие более 50% избирателей, сообщил представитель властей автономии Жорди Турул. Всего в автономии проживают 7,5 млн человек, общее число избирателей власти оценивали в 5,3 млн человек.

Центральные власти Испании не признают голосование в Каталонии референдумом и называют его незаконным, поэтому полиции и Гражданской гвардии был отдан приказ воспрепятствовать голосованию, в том числе блокировать участки для голосования. Это вызвало многочисленные уличные столкновения активистов и сил правопорядка, в ходе которых пострадали по меньшей мере 337 человек, сообщили 1 октября власти Каталонии.

Вечером 1 октября мэр Барселоны Ада Колау написала в Twitter, что пострадавших около 460 человек.

Резиновое противодействие

Турул уточнил, что голосование прошло на тех участках, где нет «полицейского вмешательства». Власти собирались открыть 2315 участков. По словам Турула, удалось открыть 96% из них. Однако, по данным полиции Каталонии, большую часть из участков правоохранители взяли под контроль и к середине воскресенья были закрыты 207 участков.

Испанские СМИ днем 1 октября сообщали о многочисленных стычках правоохранительных органов с избирателями, а также о случаях, когда полиция Каталонии действовала мягко в отношении протестующих, а сотрудники региональной пожарной охраны отказывались помогать национальной полиции.

С утра 1 октября полиция начала применять резиновые пули, сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Albert Gea / Reuters

Глава каталонской исполнительной власти Карлес Пучдемон действия испанской полиции назвал «неоправданными», «иррациональными» и «безответственными».

Министр правительства Каталонии Рауль Ромева в середине дня 1 октября призвал власти ЕС вмешаться: «Мы призываем европейские институты осудить насилие, которому подвергаются граждане Европы». С осуждением насилия в Каталонии также выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. «Насилие не может быть ответом! Мы осуждаем все формы насилия и подтверждаем призыв к политическому диалогу», — написал бельгийский премьер в Twitter. Его позицию поддержал лидер оппозиционных британских лейбористов Джереми Корбин. Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен призвала власти Испании дать людям «мирно проголосовать».

Премьер Испании Рахой и король Филипп VI в воскресенье события не комментировали. Монарх ранее призывал сограждан уважать Конституцию.

Решения Мадрида в течение дня защищал министр внутренних дел Испании. Хуан Игнасио Соидо заявил, что ответ полиции был «пропорциональным и профессиональным», опубликовав видео, где полицейский помогает отцу с ребенком выбраться с участка для голосования в Жироне.

Вопреки Конституции

Когда несколько месяцев назад началась активная подготовка властей автономии к проведению референдума, власти Испании во главе с премьер-министром Мариано Рахоем заявили, что плебисцит не может состояться и быть признанным законным, так как нарушает Конституцию страны, которая разрешает проведение референдумов, но для этого их должен одобрить парламент, а потом король.

король Испании Филипп VI (Фото: Ballesteros / Reuters)

После того как власти Каталонии в сентябре одобрили законы о проведении референдума и о переходном периоде на случай победы сторонников независимости, Мадрид оспорил их в Верховном суде. Суд приостановил их действие. После этого правоохранителям в Каталонии был отдан приказ изъять агитационные материалы и бюллетени для голосования. В результате были арестованы более 10 млн листовок и бюллетеней. На допросы по подозрению в содействии противоправной деятельности были вызваны мэры 700 городов Каталонии, были арестованы (а потом отпущены на свободу) 14 чиновников регионального правительства.

По приказу из Мадрида в регион в дополнение к уже несущим службу 17 тыс. сотрудников местной полиции, по данным «РИА Новости», были отправлены 10 тыс. полицейских из других регионов и бойцов Гражданской гвардии. Однако власти Каталонии от референдума не отказались. Чтобы помешать им, полиции был отдан приказ взять участки под контроль.

Накануне референдума, 30 сентября, Гражданская гвардия заблокировала доступ в интернет на избирательных участках. Ее подразделения также заняли Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), что позволило заблокировать 29 информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума, а также Центр информационной безопасности Каталонии (Cesicat), что сделало невозможным электронное голосование. Сотрудники правоохранительных органов также закрыли кол-центр, занимавшийся технической поддержкой проведения референдума, сообщило «РИА Новости».

В ответ каталонцы начали с субботы занимать помещения, где должно было состояться голосование. ​По данным официального представителя испанского правительства в Каталонии Эрика Мийо, в 163 школах находились люди, которые занимались там спортом и другими досуговыми мероприятиями, но должны были покинуть помещения до 6 утра 1 октября.

Из рассказов свидетелей известно, что активистам по всему региону пришлось вступать в противоборство с полицией. «Вечером в школе были пара десятков человек, но к 5:30 утра их было уже три сотни. Утром пришли представители полиции Каталонии, спросили, сколько нас, и ушли. Через пару часов привезли урны для голосования <...> После этого появились семь микроавтобусов национальной полиции. Мы все собрались около входной двери. Потом появились 15 полицейских и пять полицейских в балаклавах, они начали оттеснять нас, вышвыривать из здания, к ним на подмогу начали прибывать все новые и новые автобусы с подкреплением», — рассказал The Guardian 19-летний Марти Понт о событиях в одной из каталонских школ. Сторонники референдума попытались не дать полицейским машинам вывезти бюллетени, но им это не удалось. После этого те, кто был в школе, разошлись по другим участкам, чтобы проголосовать.

Фото: Emilio Morenatti / AP

Попытки полиции заблокировать доступ к участкам и вынести бюллетени и урны спровоцировали столкновения. Одной из первых жертв стала пожилая женщина, у которой был разбит лоб.

При этом, как пишет испанская El Pais, каталонцам удалось сохранить некоторое количество отпечатанных бюллетеней — они были спрятаны по школам, домам и церквям.

Новый автономный этап

После блокирования участков власти автономии заявили, что голосовать желающие могут на любом открытом участке, а бюллетень можно распечатать дома. В результате у участков выстраивались очереди из десятков человек. Урны, которые конфисковала полиция, организаторы референдума попытались заменить.

Карлесу Пучдемону полиция помешала проголосовать в Жироне, но он проголосовал на другом участке, где заявил: «Сегодня испанское государство проиграло». Он выразил уверенность, что действия Мадрида не только не лишили каталонцев желания проголосовать, но, наоборот, помогли ответить на вопрос, хочет ли Каталония быть независимым государством.

Пучдемон уверен, что для автономии начался новый этап и 2 октября, когда станут известны итоги референдума, Каталония «начнет путь к новой жизни».

«Трусливый премьер-министр наводнил наш город полицией», — выразила недовольство мэр Барселоны Колау, призвав Рахоя подать в отставку.

Накануне голосования опросы показывали, что за независимость проголосуют от 35 до 41% жителей Каталонии. В 2014 году, когда власти автономии попытались провести предыдущий референдум, в нем приняли участие 30% избирателей, из которых 80% проголосовали «за». Тогда Мадрид также активно протестовал и мешал проведению голосования. В итоге занимавший тогда пост главы региона Артуро Мас провел его в форме опроса. За эти действия Мас был привлечен к суду, на два года его отстранили от участия в выборах и работы на госслужбе.