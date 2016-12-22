Глава Каталонии обвинил полицию Испании в применении резиновых пуль

Национальная полиция Испании применяет для разгона каталонцев, голосующих на референдуме о независимости региона, полицейские дубинки и резиновые пули. Ранее Конституционный суд Испании объявил проведение рефендума незаконным

Фото: Albert Gea / Reuters

Председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Национальная полиция Испании применила против каталонцев, которые пришли проголосовать за независимость региона от Испании, резиновые пули и полицейские дубинки, передает Reuters.

«Неоправданное, несоразмерное и безответственное насилие испанского государства сегодня не повлияло на желание каталонцев проголосовать (за независимость от Испании. — РБК)», — сказал Пучдемон и подчеркнул, что действия Мадрида выставили Испанию «в ужасном свете».

По данным департамента здравоохранения, на момент публикации заметки в столкновениях с полицией пострадали 38 человек, сообщала газета El Pais со ссылкой на данные местного минздрава.

В Каталонии 1 октября проходит голосование по вопросу о независимости региона от Испании. У избирательных участков выстроились очереди из желающих отдать свой голос, однако Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия предпринимают меры для того, чтобы не допустить проведения референдума — блокируют участки, изымают урны с бюллетенями и разгоняют собравшихся.

Местная полиция Каталонии не вмешивается в происходящее и не принимает участие в блокировки участков.

При этом очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться с раннего утра воскресенья, за несколько часов для их открытия. Несмотря на то, что накануне было закрыто​ более тысячи избирательных участков, часть граждан смогли проголосовать.

​Самые масштабные столкновения с полицией происходят в Барселоне, однако, как пишет La Vanguardia, небольшие стычки происходят по всей Каталонии.