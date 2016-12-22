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Метро потребовало с подрядчиков 331 млн руб. из-за аварии с 24 жертвами
Политика, 19:44
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Метро потребовало с подрядчиков 331 млн руб. из-за аварии с 24 жертвами
Московское метро подало иск о взыскании 331,7 млн руб. в качестве ущерба за аварию 2014 года, в которой погибли 24 человека. Ответчиками указаны генподрядчик строительства метро «Мосинжпроект» и компания «Спецтехреконструкция»
Место аварии в московском метро. 15 июля 2017 года (Фото: МЧС / ТАСС)

Московский метрополитен подал иск о взыскании 331,7 млн руб. в качестве ущерба из-за аварии 2014 года, когда в тоннеле Арбатско-Покровской линии сошел с рельсов поезд и погибли 24 человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе метро. Иск подан в Арбитражный суд Москвы к ООО «Спецтехреконструкция», выполнявшему работы на Арбатско-Покровской линии, и генподрядчику АО «Мосинжпроект».

«Как установлено приговором суда по уголовному делу, причиной аварии стало ненадлежащее выполнение своих обязанностей сотрудниками ООО «Спецтехконструкция», которое являлось реальным исполнителем работ, проведенных с грубейшими нарушениями, — заявили РБК в пресс-службе метро. — В настоящее время ГУП «Московский метрополитен» определило сумму нанесенного ему ущерба и обратилось в суд с иском о его взыскании».

При этом в пресс-службе отметили, что «Мосинжпроект» привлечен к участию в деле как генподрядчик, поскольку именно эта организация имела непосредственные обязательства перед метро.

В определении Арбитражного суда говорится, что иск метрополитена принят и предварительное судебное заседание назначено на 4 сентября.

РБК направил запрос в пресс-службу АО «Мосинжпроект». Номер телефона ООО «Спецтехреконструкция», указанный в открытых данных, не обслуживается.

Утром 15 июля 2014 года в перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии сошел с рельсов и врезался в стену поезд. Погибли 24 человека, 217 пострадали, более 40 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории московского метро. Было возбуждено дело по статье 263 УК РФ (неисполнение требований транспортной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц). На скамье подсудимых оказались дорожный мастер Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов, замначальника дистанции капремонта службы пути Алексей Трофимов и директор по производству ООО «Спецтехреконструкция» Анатолий Круглов.

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Экономика

Авария произошла рядом со строившимся съездом к Солнцевской линии. Работы выполняла «Спецтехреконструкция». По данным уголовного дела, Башкатов и Трофимов за дополнительную плату руководили рабочими, которые устанавливали стрелку на съезде и закрепили ее ненадлежащим образом, просто примотав тонкой проволокой. Гордов же, несмотря на это, разрешил движение поездов на участке. После аварии в СМИ также обсуждалась версия, что поезд мог сойти с рельсов из-за того, что на пути попал посторонний предмет. В мае 2015 года адвокат Башкатова Сергей Князькин со ссылкой на материалы дела заявил, что метро оценило материальный ущерб от аварии в 331,7 млн руб.

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В ноябре 2015 года подсудимые получили от 5,5 (Башкатов, Трофимов, Круглов) до 6 лет (Гордов) колонии общего режима. Через год Мосгорсуд смягчил им наказание, отправив в колонию-поселение.

Сразу после аварии ушел в отставку начальник метро Иван Беседин. Его сменил глава дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. В мае этого года Пегов вернулся в РЖД, а столичную подземку возглавил его первый зам Виктор Козловский.

Ущерб от аварии приблизительно такой, как указан в иске, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. После катастрофы мет​рополитену пришлось списать вагоны, заменить рельсы, ликвидировать повреждения на стенах тоннелей. «Не знаю, включило ли метро сюда упущенную выгоду — сборы от пассажиров, которые не поехали на метро в день аварии, потому что линия закрылась», — добавил Янков.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: авария , ущерб , Арбитражный суд Москвы , Московский метрополитен
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